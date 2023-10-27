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Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим - РИА Новости, 27.10.2023
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить вливания в киевский режим. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:37
2023-10-27T00:37
2023-10-27T00:38
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить вливания в киевский режим. "Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к все новым жертвам, гибнущим от американского оружия", - говорится в заявлении Антонова. Он подчеркнул, что о новом пакете помощи США Киеву объявляется "в период небывалой эскалации международной напряженности". "Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - заявил Антонов. Он отметил, что нынешняя администрация "остается глуха к доводам разума, все чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".
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сша, россия, вашингтон (штат), в мире, анатолий антонов
США, Россия, Вашингтон (штат), В мире, Анатолий Антонов
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим
Антонов: США пора прекратить многомиллиардные вливания в обанкротившуюся Украину
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить вливания в киевский режим.
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"Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к все новым жертвам, гибнущим от американского оружия", - говорится в заявлении Антонова.
Он подчеркнул, что о новом пакете помощи США Киеву
объявляется "в период небывалой эскалации международной напряженности".
"Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - заявил Антонов.
Он отметил, что нынешняя администрация "остается глуха к доводам разума, все чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".
США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией, заявил Антонов