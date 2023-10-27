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Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим - РИА Новости, 27.10.2023
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00:37 27.10.2023 (обновлено: 00:38 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/antonov-1905527377.html
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим - РИА Новости, 27.10.2023
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить вливания в киевский режим. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T00:37
2023-10-27T00:38
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить вливания в киевский режим. "Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к все новым жертвам, гибнущим от американского оружия", - говорится в заявлении Антонова. Он подчеркнул, что о новом пакете помощи США Киеву объявляется "в период небывалой эскалации международной напряженности". "Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - заявил Антонов. Он отметил, что нынешняя администрация "остается глуха к доводам разума, все чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".
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сша, россия, вашингтон (штат), в мире, анатолий антонов
США, Россия, Вашингтон (штат), В мире, Анатолий Антонов
Посол Антонов призвал США перестать спонсировать киевский режим

Антонов: США пора прекратить многомиллиардные вливания в обанкротившуюся Украину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить вливания в киевский режим.
«
"Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к все новым жертвам, гибнущим от американского оружия", - говорится в заявлении Антонова.
Он подчеркнул, что о новом пакете помощи США Киеву объявляется "в период небывалой эскалации международной напряженности".
"Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - заявил Антонов.
Он отметил, что нынешняя администрация "остается глуха к доводам разума, все чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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СШАРоссияВашингтон (штат)В миреАнатолий Антонов
 
 
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