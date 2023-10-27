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Кинолог назвал хозяина пса, напавшего на людей в Салавате, безответственным - РИА Новости, 27.10.2023
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18:52 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/alabay-1905713353.html
Кинолог назвал хозяина пса, напавшего на людей в Салавате, безответственным
Кинолог назвал хозяина пса, напавшего на людей в Салавате, безответственным - РИА Новости, 27.10.2023
Кинолог назвал хозяина пса, напавшего на людей в Салавате, безответственным
Высокоинтеллектуальные алабаи отлично поддаются дрессировке, виноватым в нападении такого пса на людей может быть только его хозяин, безответственно отнёсшийся... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T18:52
2023-10-27T18:52
общество
салават
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
республика башкортостан
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Высокоинтеллектуальные алабаи отлично поддаются дрессировке, виноватым в нападении такого пса на людей может быть только его хозяин, безответственно отнёсшийся к животному и не обеспечивший безопасность граждан, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Ранее в соцсетях появилось видео как в башкирском городе Салавате стая собак под предводительством алабая нападает на мужчину. Позже появилась информация о нападении этой собаки на школьника. Как сообщили в администрации города, собака была на самовыгуле, сейчас её поймали. Укушенный мужчина был ранен псом в предплечье. "В инциденте с нападением собаки важно тщательно разобраться, чтобы найти хозяина (если он имеется), который должен нести ответственность за животное. Без сомнения, здесь мы наблюдаем абсолютно халатное и безответственное отношение к животному. Владельца собаки необходимо привлечь к ответственности по всей строгости закона", - сказал Голубев. По его словам, если хозяин допускает самовольный выгул питомца, то он не обеспечивает во время выгула безопасность граждан и животных. Кинолог подчеркнул, что порода собаки не влияет на проявление агрессивного поведения. Среднеазиатская овчарка (алабай) изначально была выведена для защиты овец от волков, эти собаки обладают высоким интеллектом и прекрасно поддаются дрессировке. "Для этого необходимо уделять этому процессу особое внимание. Все собаки способны овладеть начальными навыками, которые делают их безопасными и комфортными для проживания с человеком", - добавил президент РКФ. Он отметил, что в руках ответственного и сильного хозяина любая собака будет воспитанной и прекрасно чувствовать себя в обществе. Все зависит от качественного воспитания и готовности хозяина в это воспитание вкладываться. "Мы в РКФ считаем, что безответственных владельцев, которые дают лишний повод обществу сомневаться в безопасности нахождения собак среди нас, нельзя допускать к собакам в целом. По отношению к таким собаководам необходимо применять жесткие меры: вводить серьезные штрафы и соответствующее наказание с последующим запретом иметь животное", - заметил кинолог. В особенности, это касается тех вопиющих случаев, когда из-за безответственных людей чья-то жизнь находится в опасности, считает он. "Кроме того, эта ситуация в очередной раз подтверждает необходимость вводить повсеместную маркировку животных: так будет проще найти хозяина, который, например, безответственно относится к своим обязанностям. Кроме того, нужно вводить курсы для собаководов, на которых бы рассказывали об основах: как взаимодействовать с собакой, как воспитывать, какую ответственность ты несешь перед обществом и питомцем. Еще на начальных этапах отсеивались бы те, кто в реальности не готов иметь животное", - заключил Голубев.
https://ria.ru/20230827/kinolog-1892471683.html
https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html
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салават
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общество, салават, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), республика башкортостан
Общество, Салават, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Республика Башкортостан
Кинолог назвал хозяина пса, напавшего на людей в Салавате, безответственным

Кинолог: виновен в нападении алабая на людей в Салавате только его хозяин

© Фото : Администрация города СалаватАлабай, нападавший на людей в городе Салават
Алабай, нападавший на людей в городе Салават - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : Администрация города Салават
Алабай, нападавший на людей в городе Салават
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Высокоинтеллектуальные алабаи отлично поддаются дрессировке, виноватым в нападении такого пса на людей может быть только его хозяин, безответственно отнёсшийся к животному и не обеспечивший безопасность граждан, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Ранее в соцсетях появилось видео как в башкирском городе Салавате стая собак под предводительством алабая нападает на мужчину. Позже появилась информация о нападении этой собаки на школьника. Как сообщили в администрации города, собака была на самовыгуле, сейчас её поймали. Укушенный мужчина был ранен псом в предплечье.
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"В инциденте с нападением собаки важно тщательно разобраться, чтобы найти хозяина (если он имеется), который должен нести ответственность за животное. Без сомнения, здесь мы наблюдаем абсолютно халатное и безответственное отношение к животному. Владельца собаки необходимо привлечь к ответственности по всей строгости закона", - сказал Голубев. По его словам, если хозяин допускает самовольный выгул питомца, то он не обеспечивает во время выгула безопасность граждан и животных.
Кинолог подчеркнул, что порода собаки не влияет на проявление агрессивного поведения. Среднеазиатская овчарка (алабай) изначально была выведена для защиты овец от волков, эти собаки обладают высоким интеллектом и прекрасно поддаются дрессировке. "Для этого необходимо уделять этому процессу особое внимание. Все собаки способны овладеть начальными навыками, которые делают их безопасными и комфортными для проживания с человеком", - добавил президент РКФ. Он отметил, что в руках ответственного и сильного хозяина любая собака будет воспитанной и прекрасно чувствовать себя в обществе. Все зависит от качественного воспитания и готовности хозяина в это воспитание вкладываться.
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"Мы в РКФ считаем, что безответственных владельцев, которые дают лишний повод обществу сомневаться в безопасности нахождения собак среди нас, нельзя допускать к собакам в целом. По отношению к таким собаководам необходимо применять жесткие меры: вводить серьезные штрафы и соответствующее наказание с последующим запретом иметь животное", - заметил кинолог. В особенности, это касается тех вопиющих случаев, когда из-за безответственных людей чья-то жизнь находится в опасности, считает он.
"Кроме того, эта ситуация в очередной раз подтверждает необходимость вводить повсеместную маркировку животных: так будет проще найти хозяина, который, например, безответственно относится к своим обязанностям. Кроме того, нужно вводить курсы для собаководов, на которых бы рассказывали об основах: как взаимодействовать с собакой, как воспитывать, какую ответственность ты несешь перед обществом и питомцем. Еще на начальных этапах отсеивались бы те, кто в реальности не готов иметь животное", - заключил Голубев.
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ОбществоСалаватВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Республика Башкортостан
 
 
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