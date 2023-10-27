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В Крыму предложили арестовать активы Украины в счет ущерба за блокаду - РИА Новости, 27.10.2023
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02:27 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/aktivy-1905533632.html
В Крыму предложили арестовать активы Украины в счет ущерба за блокаду
В Крыму предложили арестовать активы Украины в счет ущерба за блокаду - РИА Новости, 27.10.2023
В Крыму предложили арестовать активы Украины в счет ущерба за блокаду
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что одним из путей возмещения Крыму ущерба за водную блокаду может стать арест... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T02:27
2023-10-27T02:27
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что одним из путей возмещения Крыму ущерба за водную блокаду может стать арест активов Украины за границей. Арбитражный суд Крыма в среду удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба предварительно порядка 2 триллионов рублей. "Украина в обязательном порядке возместит весь ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам. Одним из возможных вариантов может стать арест активов Украины за рубежом и передача их в качестве компенсации. Есть разные механизмы", - сказал Трофимов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, украина, севастополь, владимир путин, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, ООН
В Крыму предложили арестовать активы Украины в счет ущерба за блокаду

Крымский политик Трофимов призвал арестовать активы Украины за ущерб от блокады

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Город Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что одним из путей возмещения Крыму ущерба за водную блокаду может стать арест активов Украины за границей.
Арбитражный суд Крыма в среду удовлетворил в полном объеме первый иск к властям Украины об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова, взыскав с ответчиков более 152,6 миллиарда рублей. Кроме того, Общественная палата Крыма подала иск о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда за водную блокаду полуострова - предварительно, на 3 триллиона рублей. Третий иск готовят крымские промышленные предприятия, там сумма ущерба предварительно порядка 2 триллионов рублей.
"Украина в обязательном порядке возместит весь ущерб, нанесенный Крыму и крымчанам. Одним из возможных вариантов может стать арест активов Украины за рубежом и передача их в качестве компенсации. Есть разные механизмы", - сказал Трофимов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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