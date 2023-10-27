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В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада
В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 27.10.2023
В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада
По меньшей мере 35 авиарейсов задержано и еще восемь - отменено в трех московских аэропортах, "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", из-за снега, следует из... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T07:45
2023-10-27T07:45
2023-10-27T11:00
евгений тишковец
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержано и еще восемь - отменено в трех московских аэропортах, "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", из-за снега, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.30 мск в аэропорту "Внуково" задержаны одиннадцать рейсов и два отменены, "Домодедово" - задержаны шестнадцать и шесть отменены, в аэропорту "Шереметьево" - восемь рейсов задержаны. Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных.
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евгений тишковец, москва, новости - туризм
Евгений Тишковец, Москва, Туризм, Новости - Туризм
В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада
В трех аэропортах Москвы задержали более 35 авиарейсов из-за снегопада