https://ria.ru/20231027/aeroporty-1905543577.html

В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада

В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 27.10.2023

В московских аэропортах задержали более 35 рейсов из-за снегопада

По меньшей мере 35 авиарейсов задержано и еще восемь - отменено в трех московских аэропортах, "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", из-за снега, следует из... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T07:45

2023-10-27T07:45

2023-10-27T11:00

евгений тишковец

москва

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержано и еще восемь - отменено в трех московских аэропортах, "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", из-за снега, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.30 мск в аэропорту "Внуково" задержаны одиннадцать рейсов и два отменены, "Домодедово" - задержаны шестнадцать и шесть отменены, в аэропорту "Шереметьево" - восемь рейсов задержаны. Раннее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что по прогнозу в пятницу в Москве начнет формироваться неустойчивый снежный покров высотой до 2-5 сантиметров, осадки продолжатся до конца выходных.

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2023

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евгений тишковец, москва, новости - туризм