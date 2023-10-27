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Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении - РИА Новости, 27.10.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:40 27.10.2023 (обновлено: 10:56 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/advokat-1905569065.html
Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении
Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении - РИА Новости, 27.10.2023
Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении
Басманный суд Москвы арестовал Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо - информацию в беседе... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:40
2023-10-27T10:56
происшествия
россия
москва
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
шоубиз
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МОСКВА, 27 окт- РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо - информацию в беседе с РИА Новости подтвердил адвокат артиста Андрей Алешкин. "Ранее мы говорили, что будут новые аресты и новые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Это продолжение одного большого дела, которое ведет СК России. Мы не удивлены этому аресту. Я слышал эту фамилию ранее в уголовном деле", - сказал адвокат. Адвокат пояснил, что в интересах следствия какие-либо детали по делу разглашать не станет. Как следует из постановления об аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Эльдукаева арестовали до 25 декабря. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Фигуранта обвиняют по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. По делу о похищении 2004 года уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.
https://radiosputnik.ria.ru/20230326/vlasova-1860738887.html
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происшествия, россия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Происшествия, Россия, Москва, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов, Шоубиз
Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении

Адвокат Авраама Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАвраам Руссо
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Авраам Руссо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт- РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо - информацию в беседе с РИА Новости подтвердил адвокат артиста Андрей Алешкин.
"Ранее мы говорили, что будут новые аресты и новые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Это продолжение одного большого дела, которое ведет СК России. Мы не удивлены этому аресту. Я слышал эту фамилию ранее в уголовном деле", - сказал адвокат.
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Адвокат пояснил, что в интересах следствия какие-либо детали по делу разглашать не станет.
Как следует из постановления об аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Эльдукаева арестовали до 25 декабря. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Фигуранта обвиняют по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал.
Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
По делу о похищении 2004 года уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.
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