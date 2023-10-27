https://ria.ru/20231027/advokat-1905569065.html

Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении

Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении - РИА Новости, 27.10.2023

Адвокат Руссо подтвердил арест нового обвиняемого в похищении

Басманный суд Москвы арестовал Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо - информацию в беседе... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:40

2023-10-27T10:40

2023-10-27T10:56

происшествия

россия

москва

авраам руссо (ипджиян)

тельман исмаилов

шоубиз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602614885_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_109ee577ac0a3e5a8251fcf32ab04d74.jpg

МОСКВА, 27 окт- РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо - информацию в беседе с РИА Новости подтвердил адвокат артиста Андрей Алешкин. "Ранее мы говорили, что будут новые аресты и новые лица будут привлечены к уголовной ответственности. Это продолжение одного большого дела, которое ведет СК России. Мы не удивлены этому аресту. Я слышал эту фамилию ранее в уголовном деле", - сказал адвокат. Адвокат пояснил, что в интересах следствия какие-либо детали по делу разглашать не станет. Как следует из постановления об аресте, которое имеется в распоряжении РИА Новости, Эльдукаева арестовали до 25 декабря. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Фигуранта обвиняют по статье 126 УК РФ (похищение человека) и по части 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. По делу о похищении 2004 года уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Другие соучастники дела о покушении на Руссо в 2006 году Алексей Трясников и Виталий Джура в прошлом году получили 12 и 9 лет колонии строгого режима. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация.

https://radiosputnik.ria.ru/20230326/vlasova-1860738887.html

https://ria.ru/20220222/russo-1774332097.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов