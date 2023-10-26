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СМИ: на базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов - РИА Новости, 26.10.2023
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23:28 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/zvuki-1905522517.html
СМИ: на базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов
СМИ: на базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: на базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов
Звуки взрывов слышны на базе США на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:28
2023-10-26T23:28
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сирия
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны на базе США на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. "Звуки взрывов слышны на американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор", - заявили источники телеканала. По информации телеканала, причиной взрывов, вероятно, стал ракетный обстрел базы. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
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в мире, цены на нефть, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, сирия, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Цены на нефть, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США, Сирия, Патрик Райдер, Министерство обороны США
СМИ: на базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов

Al Mayadeen: на базе США в восточной части Сирии слышны звуки взрывов

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные. Архивное фото
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КАИР, 26 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны на базе США на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
«
"Звуки взрывов слышны на американской базе на месторождении газа Конико на севере провинции Дейр-эз-Зор", - заявили источники телеканала.
По информации телеканала, причиной взрывов, вероятно, стал ракетный обстрел базы.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что военные США подверглись 16 атакам в Ираке и Сирии с 17 по 26 октября.
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В миреЦены на нефтьДейр-эз-Зор (мухафаза)СШАСирияПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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