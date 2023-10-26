https://ria.ru/20231026/zemlya-1905347790.html

Песков прокомментировал слова Путина о святой земле

Песков прокомментировал слова Путина о святой земле - РИА Новости, 26.10.2023

Песков прокомментировал слова Путина о святой земле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства Владимир Путин использует термин "святая земля", потому что именно так она и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:30

2023-10-26T12:30

2023-10-26T12:30

россия

ближний восток

владимир путин

дмитрий песков

политика

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства Владимир Путин использует термин "святая земля", потому что именно так она и называется, ведь там находятся святыни. Президент в среду вечером провел встречу с религиозными лидерами России. Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке касается и России, в стране с тревогой и болью следят за событиями на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. "Потому что у нас это так называется, потому что там святыни, собственно, для канонических религий находятся на той земле, она поэтому и святая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент употреблял на этой встрече термин "святая земля".

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

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ближний восток

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Кирилл Волков

россия, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году