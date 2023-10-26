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Песков прокомментировал слова Путина о святой земле - РИА Новости, 26.10.2023
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12:30 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/zemlya-1905347790.html
Песков прокомментировал слова Путина о святой земле
Песков прокомментировал слова Путина о святой земле - РИА Новости, 26.10.2023
Песков прокомментировал слова Путина о святой земле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства Владимир Путин использует термин "святая земля", потому что именно так она и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:30
2023-10-26T12:30
россия
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
политика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства Владимир Путин использует термин "святая земля", потому что именно так она и называется, ведь там находятся святыни. Президент в среду вечером провел встречу с религиозными лидерами России. Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке касается и России, в стране с тревогой и болью следят за событиями на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев. "Потому что у нас это так называется, потому что там святыни, собственно, для канонических религий находятся на той земле, она поэтому и святая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент употреблял на этой встрече термин "святая земля".
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россия, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, политика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал слова Путина о святой земле

Песков: Путин говорит о святой земле, потому что там находятся святыни

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных конфессий России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных конфессий России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных конфессий России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что глава государства Владимир Путин использует термин "святая земля", потому что именно так она и называется, ведь там находятся святыни.
Президент в среду вечером провел встречу с религиозными лидерами России. Он заявил, что ситуация на Ближнем Востоке касается и России, в стране с тревогой и болью следят за событиями на святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман и иудеев.
"Потому что у нас это так называется, потому что там святыни, собственно, для канонических религий находятся на той земле, она поэтому и святая", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему президент употреблял на этой встрече термин "святая земля".
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РоссияБлижний ВостокВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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