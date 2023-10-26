https://ria.ru/20231026/zavod-1905426431.html

Завод по выпуску искусственного грунта для теплиц запустили под Ростовом

Завод по выпуску искусственного грунта для теплиц запустили под Ростовом - РИА Новости, 26.10.2023

Завод по выпуску искусственного грунта для теплиц запустили под Ростовом

Завод по выпуску и переработке субстратов из каменной ваты, которые применяются в качестве заменителя грунта для теплиц, запустили в городе Красный Сулин... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:09

2023-10-26T16:09

2023-10-26T17:00

ростовская область

производство

ростовская область

красный сулин

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КРАСНЫЙ СУЛИН (Ростовская область), 26 окт - РИА Новости. Завод по выпуску и переработке субстратов из каменной ваты, которые применяются в качестве заменителя грунта для теплиц, запустили в городе Красный Сулин Ростовской области, передает корреспондент РИА Новости. Минераловатные субстраты используют в качестве заменителя грунта для выращивания овощей и других культур в теплицах. Их применение делает процесс выращивания более контролируемым, минимизирует риски болезней сельхозкультур, увеличивает урожайность и сокращает затраты, в том числе на полив и удобрения. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, это очередной удачный пример реализации политики импортозамещения. "Создавая подобные производства, мы укрепляем технологический суверенитет страны, выполняем задачу, которую определил на 2023 год наш президент – обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности", - сказал он на открытии. Губернатор добавил, что с учетом активного развития АПК в регионе продукция нового завода компании будет востребована в области. Также это откроет дополнительные возможности для тепличных хозяйств всего Юга России, что имеет принципиальную важность для обеспечения продовольственной безопасности. Совладелец и управляющий партнер "Технониколь" Сергей Колесников добавил, что Ростовская область - один из лидеров агропромышленного сектора с высоким потреблением продукта компании. По его словам, запуск нового завода поможет насытить рынок качественными субстратами и компенсировать недостаток этой продукции, вызванный уходом западных компаний из России. "Доля импорта в сегменте субстратов сократилась с 10% в 2019-2021 годах до 3% в 2022. При этом в России мы наблюдаем рост потребления субстратов из каменной ваты - по итогам 2022 года он составил 16,4%", - отметил он. Предполагается, что с запуском производства предложение отечественных субстратов вырастет на 20%, а значит, станут доступнее ресурсы для сельхозпроизводителей, их затраты снизятся и повысится конкурентоспособность производителей на внутреннем рынке. Это в свою очередь будет способствовать "если не снижению цен на свежие овощи, то хотя бы стабилизации". Инвестиции в строительство завода составили около 530 миллионов рублей. Проектная мощность составляет 160 тысяч кубометров готовой продукции в год. Это может обеспечить потребности в искусственном грунте порядка 1,6 тысячи гектаров тепличных хозяйств. На заводе будут выпускать кубики для рассады, вегетационные маты и пробки для сеянцев из каменной ваты. Поставки материалов планируются в Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа.

https://ria.ru/20231020/predpriyatiya-1904255697.html

ростовская область

красный сулин

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производство, ростовская область, красный сулин