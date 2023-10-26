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Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли - РИА Новости, 27.10.2023
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T21:39
2023-10-26T21:39
2023-10-27T06:32
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения."Да, (можете рассчитывать на изменения - ред.)… (Сейчас оплата вашего труда - ред.) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.Он добавил, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли
Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли России