Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:39 26.10.2023 (обновлено: 06:32 27.10.2023)
https://ria.ru/20231026/zarplaty-1905507826.html
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли - РИА Новости, 27.10.2023
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T21:39
2023-10-27T06:32
космос - риа наука
россия
владимир путин
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905505856_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_fc9dc972592c1104ffa656e21ed5a771.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения."Да, (можете рассчитывать на изменения - ред.)… (Сейчас оплата вашего труда - ред.) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.Он добавил, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905505856_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_2da439f4d50960901e7a9f246bb5f582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин прокомментировал зарплаты специалистов в космической отрасли

Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли, власти займутся вопросом их повышения.
«
"Да, (можете рассчитывать на изменения - ред.)… (Сейчас оплата вашего труда - ред.) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", - сказал Путин на встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли, отвечая на вопрос, могут ли они рассчитывать на кардинальные изменения в части оплаты труда.
Он добавил, что такие вопросы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
26 октября, 21:51
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала