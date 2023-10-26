https://ria.ru/20231026/zarplata-1905442790.html
Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных
Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных - РИА Новости, 26.10.2023
Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных
Военнослужащих и силовиков не коснется приостановка на 2024 год индексации зарплат госслужащих, индексацию для них рассмотрят позже, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:53
2023-10-26T16:53
2023-10-26T17:05
россия
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащих и силовиков не коснется приостановка на 2024 год индексации зарплат госслужащих, индексацию для них рассмотрят позже, сообщила пресс-служба Минфина России.Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому была одобрена приостановка индексации зарплат госслужащих - до января 2025 года. Ранее сообщалось, что это коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект должен составить 36 миллиардов рублей."Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно", - прокомментировали в Минфине.
https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных
Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных и силовиков