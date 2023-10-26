https://ria.ru/20231026/zarplata-1905442790.html

Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных

Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных - РИА Новости, 26.10.2023

Приостановка индексации зарплат госслужащих не коснется военных

Военнослужащих и силовиков не коснется приостановка на 2024 год индексации зарплат госслужащих, индексацию для них рассмотрят позже, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:53

2023-10-26T16:53

2023-10-26T17:05

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Военнослужащих и силовиков не коснется приостановка на 2024 год индексации зарплат госслужащих, индексацию для них рассмотрят позже, сообщила пресс-служба Минфина России.Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому была одобрена приостановка индексации зарплат госслужащих - до января 2025 года. Ранее сообщалось, что это коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Финансовый эффект должен составить 36 миллиардов рублей."Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно", - прокомментировали в Минфине.

https://ria.ru/20230919/gd-1897261281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика