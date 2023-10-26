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В Молдавии после обысков в оппозиционной партии задержали трех человек - РИА Новости, 26.10.2023
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20:34 26.10.2023 (обновлено: 21:48 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/zaderzhanie-1905497430.html
В Молдавии после обысков в оппозиционной партии задержали трех человек
В Молдавии после обысков в оппозиционной партии задержали трех человек - РИА Новости, 26.10.2023
В Молдавии после обысков в оппозиционной партии задержали трех человек
Молдавские силовики по итогам обысков у членов оппозиционной партии "Шанс" задержали трех человек в рамках дела о незаконном финансировании политического... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:34
2023-10-26T21:48
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Молдавские силовики по итогам обысков у членов оппозиционной партии "Шанс" задержали трех человек в рамках дела о незаконном финансировании политического формирования, сообщили в пресс-службе Антикоррупционой прокуратуры. "Собраны доказательства незаконного финансирования территориальных офисов партии, регистрации независимых кандидатов, но скрытно поддерживаемых этой же партией, оплата им по 20 тысяч леев (1,1 тысячи долларов), фальсификации подписей в списках в поддержку кандидатов, а также оплата сумм от 500 (27,7 доллара) до трех тысяч леев (166 долларов) людям, которые дали согласие отдать свои голоса этой партии", — говорится в заявлении.По данным прокуратуры, при обысках удалось найти карты PYYPL, телефоны и планшеты с установленным мобильным приложением для онлайн-управления транзакциями. Кроме того, силовики обнаружили деньги, 24 патрона калибра 5,6 миллиметра, списки людей, участвующих в различных мероприятиях, и суммы, выплаченные им. Всего сотрудники ведомства провели 65 обысков в нескольких населенных пунктах.Ранее сегодня партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски. Они связали это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Кроме того, им вменяют давление на оппозицию. В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию "Шор". При этом представители ряда других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии после обысков в оппозиционной партии задержали трех человек

В Молдавии после обысков в оппозиционной партии "Шанс" задержали трех человек

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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КИШИНЕВ, 26 окт — РИА Новости. Молдавские силовики по итогам обысков у членов оппозиционной партии "Шанс" задержали трех человек в рамках дела о незаконном финансировании политического формирования, сообщили в пресс-службе Антикоррупционой прокуратуры.
"Собраны доказательства незаконного финансирования территориальных офисов партии, регистрации независимых кандидатов, но скрытно поддерживаемых этой же партией, оплата им по 20 тысяч леев (1,1 тысячи долларов), фальсификации подписей в списках в поддержку кандидатов, а также оплата сумм от 500 (27,7 доллара) до трех тысяч леев (166 долларов) людям, которые дали согласие отдать свои голоса этой партии", — говорится в заявлении.
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По данным прокуратуры, при обысках удалось найти карты PYYPL, телефоны и планшеты с установленным мобильным приложением для онлайн-управления транзакциями. Кроме того, силовики обнаружили деньги, 24 патрона калибра 5,6 миллиметра, списки людей, участвующих в различных мероприятиях, и суммы, выплаченные им. Всего сотрудники ведомства провели 65 обысков в нескольких населенных пунктах.
Ранее сегодня партия "Шанс" сообщила, что у ее членов в разных районах Молдавии проходят обыски. Они связали это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Кроме того, им вменяют давление на оппозицию.
В результате действий властей в стране запретили оппозиционную партию "Шор". При этом представители ряда других политсил, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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