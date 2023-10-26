https://ria.ru/20231026/yabloki-1905314285.html
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок - РИА Новости, 26.10.2023
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок
На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:30
2023-10-26T10:30
2023-10-26T10:30
липецкая область
игорь артамонов
яблоки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905309323_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_f7068188a2a3a6ed5c5b3326f1448f0e.jpg
ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше предыдущего рекордного урожая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в среднем за год липецкие садоводы производят от 40 до 65 тысяч тонн яблок. Повышение объемов производства стало возможным за счет замены высокорослых экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров на гектар. Артамонов отметил, что активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В этом году на эти цели липецкие садоводы получили около 280 миллионов рублей. "Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905309323_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_eda02f6e9d79d0fade2cca841e0d786c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, яблоки
Липецкая область, Игорь Артамонов, яблоки
ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше предыдущего рекордного урожая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в среднем за год липецкие садоводы производят от 40 до 65 тысяч тонн яблок. Повышение объемов производства стало возможным за счет замены высокорослых экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров на гектар.
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
Артамонов отметил, что активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В этом году на эти цели липецкие садоводы получили около 280 миллионов рублей.
"Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов
.