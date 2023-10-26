https://ria.ru/20231026/yabloki-1905314285.html

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок - РИА Новости, 26.10.2023

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок

На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:30

2023-10-26T10:30

2023-10-26T10:30

липецкая область

игорь артамонов

яблоки

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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше предыдущего рекордного урожая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в среднем за год липецкие садоводы производят от 40 до 65 тысяч тонн яблок. Повышение объемов производства стало возможным за счет замены высокорослых экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров на гектар. Артамонов отметил, что активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В этом году на эти цели липецкие садоводы получили около 280 миллионов рублей. "Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, яблоки