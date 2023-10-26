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Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок - РИА Новости, 26.10.2023
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Липецкая область
 
10:30 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/yabloki-1905314285.html
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок - РИА Новости, 26.10.2023
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок
На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:30
2023-10-26T10:30
липецкая область
игорь артамонов
яблоки
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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше предыдущего рекордного урожая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в среднем за год липецкие садоводы производят от 40 до 65 тысяч тонн яблок. Повышение объемов производства стало возможным за счет замены высокорослых экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров на гектар. Артамонов отметил, что активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В этом году на эти цели липецкие садоводы получили около 280 миллионов рублей. "Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html
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игорь артамонов, яблоки
Липецкая область, Игорь Артамонов, яблоки

Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок
Липецкие аграрии собрали рекордный урожай яблок - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. На конец октября в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах Липецкой области собрано 76,4 тысячи тонн яблок, что почти на две тысячи тонн больше предыдущего рекордного урожая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в среднем за год липецкие садоводы производят от 40 до 65 тысяч тонн яблок. Повышение объемов производства стало возможным за счет замены высокорослых экстенсивных насаждений яблони на интенсивные низкорослые сады с урожайностью не менее 300-400 центнеров на гектар.
Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
25 октября, 11:29
Артамонов отметил, что активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. В этом году на эти цели липецкие садоводы получили около 280 миллионов рублей.
"Выращенные в Липецкой области яблоки пользуются большим спросом, в том числе далеко за пределами региона. Расширение и модернизация этого производства позволит обеспечить жителей качественной продукцией, а также создать новые рабочие места в сельской местности", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамоновяблоки
 
 
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