https://ria.ru/20231026/vzryvchatka-1905280070.html

Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4

Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4 - РИА Новости, 26.10.2023

Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4

Украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке"... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T03:14

2023-10-26T03:14

2023-10-26T07:55

украина

киев

ближний восток

игорь коротченко

цамто

в мире

африка

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости копий объявлений о продаже.Ранее сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку. "C4 от 800 USD (долларов США)/1000 гр, Киев", - гласит объявление.В объявлении также прилагается фото товара – шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке."Мы продаем огнестрельное оружие по всей Украине. Анонимная курьерская доставка в ваш город! Получение посылки в тайнике в удобном для вас месте", - говорится в описании онлайн-продавца. Там же приводится текст объявления на английском языке. Далее описан способ оформления заказа и его доставки покупателю.

https://ria.ru/20231020/oruzhie-1903978442.html

украина

киев

ближний восток

африка

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украина, киев, ближний восток, игорь коротченко, цамто, в мире, африка