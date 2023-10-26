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Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4 - РИА Новости, 26.10.2023
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03:14 26.10.2023 (обновлено: 07:55 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vzryvchatka-1905280070.html
Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4
Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4 - РИА Новости, 26.10.2023
Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4
Украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке"... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T03:14
2023-10-26T07:55
украина
киев
ближний восток
игорь коротченко
цамто
в мире
африка
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости копий объявлений о продаже.Ранее сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку. "C4 от 800 USD (долларов США)/1000 гр, Киев", - гласит объявление.В объявлении также прилагается фото товара – шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке."Мы продаем огнестрельное оружие по всей Украине. Анонимная курьерская доставка в ваш город! Получение посылки в тайнике в удобном для вас месте", - говорится в описании онлайн-продавца. Там же приводится текст объявления на английском языке. Далее описан способ оформления заказа и его доставки покупателю.
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украина, киев, ближний восток, игорь коротченко, цамто, в мире, африка
Украина, Киев, Ближний Восток, Игорь Коротченко, ЦАМТО, В мире, Африка
Украинцы торгуют в даркнете поставленной Западом взрывчаткой C4

Украинцы торгуют в даркнете поставленными Западом оружием и взрывчаткой C4

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости копий объявлений о продаже.
Ранее сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
"C4 от 800 USD (долларов США)/1000 гр, Киев", - гласит объявление.
В объявлении также прилагается фото товара – шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке.
"Мы продаем огнестрельное оружие по всей Украине. Анонимная курьерская доставка в ваш город! Получение посылки в тайнике в удобном для вас месте", - говорится в описании онлайн-продавца. Там же приводится текст объявления на английском языке.
Далее описан способ оформления заказа и его доставки покупателю.
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УкраинаКиевБлижний ВостокИгорь КоротченкоЦАМТОВ миреАфрика
 
 
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