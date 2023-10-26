https://ria.ru/20231026/vuzy-1905413192.html

Чернышенко рассказал о бюджетных местах для вузов новых регионов

Чернышенко рассказал о бюджетных местах для вузов новых регионов - РИА Новости, 26.10.2023

Чернышенко рассказал о бюджетных местах для вузов новых регионов

Бюджетные места для университетов новых регионов России распределят в особом порядке, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:17

2023-10-26T15:17

2023-10-26T15:19

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

дмитрий чернышенко

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бюджетные места для университетов новых регионов России распределят в особом порядке, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Бюджетные места для университетов Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей будут распределены в особом порядке", - приводят слова Чернышенко в его аппарате. Ранее он сообщил, что в 2024 году число бюджетных мест в российских вузах вырастет до почти 592 тысяч, на 1811 мест больше, чем сейчас.

https://ria.ru/20231024/regiony-1904977010.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента