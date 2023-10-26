https://ria.ru/20231026/vuzy-1905396779.html
В российских вузах увеличат число бюджетных мест в 2024 году
В российских вузах увеличат число бюджетных мест в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
В российских вузах увеличат число бюджетных мест в 2024 году
Число бюджетных мест в российских вузах в 2024 году будет увеличено, их общий объем составит около 592 тысяч, что на 1811 мест больше, чем сейчас, заявил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:37
2023-10-26T14:37
2023-10-26T15:30
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число бюджетных мест в российских вузах в 2024 году будет увеличено, их общий объем составит около 592 тысяч, что на 1811 мест больше, чем сейчас, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Согласно поручениям президента России Владимира Путина по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в вузах составит 591 тысячу 967. Это на 1 811 больше, чем в нынешнем учебном году", - приводят слова Чернышенко в его аппарате.Вице-премьер РФ также отметил, что наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров - их станет на 2281 больше, это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета, также на 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе "Здравоохранение и медицинские науки".Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 - по группе "Машиностроение", на 416 - по группе "Информатика и вычислительная техника", на 304 - по группе "Электро- и теплоэнергетика", еще больше бюджетных мест также появится в группах "Биологические науки", "Электроника, радиоэлектроника и системы связи", "Информационная безопасность", "Математические и естественные науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", добавили в аппарате вице-премьера.Там также подчеркнули, что с 1 ноября 2023 года начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов, а в конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними."Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами", - сказал в свою очередь глава Минобрнауки России Валерий Фальков, его слова также приводятся в сообщении.При планировании общего объема бюджетных мест на 2024 год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте 17-30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре, заключили в аппарате Чернышенко.
https://ria.ru/20231026/vuzy-1905413192.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, навигатор абитуриента
Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
В российских вузах увеличат число бюджетных мест в 2024 году
Чернышенко: общим объем бюджетных мест в вузах составит около 592 тысяч
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число бюджетных мест в российских вузах в 2024 году будет увеличено, их общий объем составит около 592 тысяч, что на 1811 мест больше, чем сейчас, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Согласно поручениям президента России Владимира Путина
по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в вузах составит 591 тысячу 967. Это на 1 811 больше, чем в нынешнем учебном году", - приводят слова Чернышенко в его аппарате.
Чернышенко рассказал о бюджетных местах для вузов новых регионов
Вице-премьер РФ также отметил, что наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров - их станет на 2281 больше, это позволит усилить кадрами обеспечение технологического суверенитета, также на 772 бюджетных места увеличится общее количество по группе "Здравоохранение и медицинские науки".
Станет больше бюджетных мест и по ряду других направлений: на 505 - по группе "Машиностроение", на 416 - по группе "Информатика и вычислительная техника", на 304 - по группе "Электро- и теплоэнергетика", еще больше бюджетных мест также появится в группах "Биологические науки", "Электроника, радиоэлектроника и системы связи", "Информационная безопасность", "Математические и естественные науки", "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки", добавили в аппарате вице-премьера.
Там также подчеркнули, что с 1 ноября 2023 года начнется сбор заявок на бюджетные места от вузов, а в конце декабря будут подведены итоги конкурсного распределения мест между ними.
"Распределение бюджетных мест с учетом потребностей регионов и университетов требует тщательного планирования и качественного взаимодействия между будущими работодателями, региональными органами власти и вузами", - сказал в свою очередь глава Минобрнауки России Валерий Фальков
, его слова также приводятся в сообщении.
При планировании общего объема бюджетных мест на 2024 год учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте 17-30 лет, обеспечение не менее 50% выпускников школ очными местами по программам бакалавриата и специалитета, а также не менее 33% выпускников бакалавриата бюджетными местами в магистратуре, заключили в аппарате Чернышенко.
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