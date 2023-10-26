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Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо - РИА Новости, 26.10.2023
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11:44 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/vtb-1905333122.html
Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо
Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо - РИА Новости, 26.10.2023
Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо
Предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:44
2023-10-26T11:44
экономика
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "На мой взгляд, совет директоров Банка России будет находиться как бы перед своим Ватерлоо… Я не зря анонсировал с таким пафосом этот совет директоров как, по сути, перед Ватерлоо. Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023, и прежде всего, в 2024 году", - сказал он. По словам топ-менеджера, экспертиза банка показывает, что наиболее вероятным решением ЦБ будет повышение ключевой ставки либо до 14%, либо даже до 15%. "Аналитики считают, что это будет 15%, я надеюсь, что это будет 14%", - отметил Пьянов. По его мнению, период высокой ключевой ставки продлится до третьего квартала 2024 года. "Только в третьем квартале 2024 года мы увидим возможное снижение", - сказал топ-менеджер. В сентябре Пьянов отмечал, что прибыль российских банков в 2024 году из-за повышения ключевой ставки будет значительно меньше, чем в 2023 году. "Сто базисных пунктов (роста ключевой ставки – ред.) в год стоит нам 18 миллиардов рублей (прибыли – ред.)", - сказал он. Банк России в сентябре повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул в заявление сигнал по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Ближайшее заседание регулятора состоится 27 октября.
https://ria.ru/20231018/stavka-1903531503.html
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экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), втб
Экономика, Россия, Европа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ
Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо

Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"На мой взгляд, совет директоров Банка России будет находиться как бы перед своим Ватерлоо… Я не зря анонсировал с таким пафосом этот совет директоров как, по сути, перед Ватерлоо. Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023, и прежде всего, в 2024 году", - сказал он.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
СМИ: банки в России подготовились к повышению ключевой ставки в октябре
18 октября, 10:21
По словам топ-менеджера, экспертиза банка показывает, что наиболее вероятным решением ЦБ будет повышение ключевой ставки либо до 14%, либо даже до 15%. "Аналитики считают, что это будет 15%, я надеюсь, что это будет 14%", - отметил Пьянов.
По его мнению, период высокой ключевой ставки продлится до третьего квартала 2024 года. "Только в третьем квартале 2024 года мы увидим возможное снижение", - сказал топ-менеджер.
В сентябре Пьянов отмечал, что прибыль российских банков в 2024 году из-за повышения ключевой ставки будет значительно меньше, чем в 2023 году. "Сто базисных пунктов (роста ключевой ставки – ред.) в год стоит нам 18 миллиардов рублей (прибыли – ред.)", - сказал он.
Банк России в сентябре повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул в заявление сигнал по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.
Ближайшее заседание регулятора состоится 27 октября.
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