https://ria.ru/20231026/vtb-1905333122.html

Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо

Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо - РИА Новости, 26.10.2023

Зампред ВТБ сравнил заседание по ставке в Центрбанке с битвой при Ватерлоо

Предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:44

2023-10-26T11:44

2023-10-26T11:44

экономика

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европа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке будет определять развитие финансового рынка РФ на предстоящий год - в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "На мой взгляд, совет директоров Банка России будет находиться как бы перед своим Ватерлоо… Я не зря анонсировал с таким пафосом этот совет директоров как, по сути, перед Ватерлоо. Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023, и прежде всего, в 2024 году", - сказал он. По словам топ-менеджера, экспертиза банка показывает, что наиболее вероятным решением ЦБ будет повышение ключевой ставки либо до 14%, либо даже до 15%. "Аналитики считают, что это будет 15%, я надеюсь, что это будет 14%", - отметил Пьянов. По его мнению, период высокой ключевой ставки продлится до третьего квартала 2024 года. "Только в третьем квартале 2024 года мы увидим возможное снижение", - сказал топ-менеджер. В сентябре Пьянов отмечал, что прибыль российских банков в 2024 году из-за повышения ключевой ставки будет значительно меньше, чем в 2023 году. "Сто базисных пунктов (роста ключевой ставки – ред.) в год стоит нам 18 миллиардов рублей (прибыли – ред.)", - сказал он. Банк России в сентябре повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул в заявление сигнал по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Ближайшее заседание регулятора состоится 27 октября.

https://ria.ru/20231018/stavka-1903531503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), втб