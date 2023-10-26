https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ

Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023

Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ

Задержан житель Ракитянского района Белгородской области, пытавшийся перейти на сторону противника, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:51

2023-10-26T15:51

2023-10-26T15:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

ракитянский район

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Задержан житель Ракитянского района Белгородской области, пытавшийся перейти на сторону противника, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "Житель Ракитянского района Белгородской области 1995 г.р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что он изучал информацию о вступлении в запрещенную террористическую организацию и пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления. Его задержали на территории Белгородского района. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898983078.html

белгородская область

россия

ракитянский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, россия, ракитянский район, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр