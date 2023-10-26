https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ
Задержан житель Ракитянского района Белгородской области, пытавшийся перейти на сторону противника, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:51
2023-10-26T15:51
2023-10-26T15:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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ракитянский район
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Задержан житель Ракитянского района Белгородской области, пытавшийся перейти на сторону противника, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. "Житель Ракитянского района Белгородской области 1995 г.р. намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что он изучал информацию о вступлении в запрещенную террористическую организацию и пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления. Его задержали на территории Белгородского района. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК России (приготовление к государственной измене) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
https://ria.ru/20230927/zaderzhanie-1898983078.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Жителя Белгородской области задержали за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала 28-летнего жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ