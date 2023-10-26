https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html

"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом

"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом - РИА Новости, 26.10.2023

"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом

Украинские военные жалуются на тяжелое положение из-за наступления россиян, пишет Onet. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:19

2023-10-26T15:19

2023-10-26T16:45

политика

красный лиман

москва

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские военные жалуются на тяжелое положение из-за наступления россиян, пишет Onet."Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе (Красного. — Прим. ред.) Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года", — говорится в статье.Отмечается, что за всю летнюю кампанию ВСУ не добились никаких существенных результатов, а преимущество сейчас находится на стороне Москвы, которая значительно увеличила производство боеприпасов и другого вооружения. США и другие западные страны пытаются догнать российский военно-промышленный комплекс, но пока у них это не получается, подчеркивается в материале."Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", — резюмировали авторы.ВСУ в течение пяти месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231025/nato-1905261881.html

красный лиман

москва

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, красный лиман, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша, украина