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"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом - РИА Новости, 26.10.2023
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15:19 26.10.2023 (обновлено: 16:45 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html
"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом
"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом - РИА Новости, 26.10.2023
"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом
Украинские военные жалуются на тяжелое положение из-за наступления россиян, пишет Onet. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:19
2023-10-26T16:45
политика
красный лиман
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
сша
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские военные жалуются на тяжелое положение из-за наступления россиян, пишет Onet.&quot;Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе (Красного. — Прим. ред.) Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года&quot;, — говорится в статье.Отмечается, что за всю летнюю кампанию ВСУ не добились никаких существенных результатов, а преимущество сейчас находится на стороне Москвы, которая значительно увеличила производство боеприпасов и другого вооружения. США и другие западные страны пытаются догнать российский военно-промышленный комплекс, но пока у них это не получается, подчеркивается в материале."Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", — резюмировали авторы.ВСУ в течение пяти месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, красный лиман, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, сша, украина
Политика, Красный Лиман, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Украина
"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом

В ВСУ заявили о тяжелом положении из-за наступления россиян под Красным Лиманом

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские военные жалуются на тяжелое положение из-за наступления россиян, пишет Onet.
«

"Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе (Красного. — Прим. ред.) Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года", — говорится в статье.

Отмечается, что за всю летнюю кампанию ВСУ не добились никаких существенных результатов, а преимущество сейчас находится на стороне Москвы, которая значительно увеличила производство боеприпасов и другого вооружения. США и другие западные страны пытаются догнать российский военно-промышленный комплекс, но пока у них это не получается, подчеркивается в материале.
"Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", — резюмировали авторы.
ВСУ в течение пяти месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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