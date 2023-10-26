"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом
В ВСУ заявили о тяжелом положении из-за наступления россиян под Красным Лиманом
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские военные жалуются на тяжелое положение из-за наступления россиян, пишет Onet.
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"Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен. Воюющие в районе (Красного. — Прим. ред.) Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года", — говорится в статье.
Отмечается, что за всю летнюю кампанию ВСУ не добились никаких существенных результатов, а преимущество сейчас находится на стороне Москвы, которая значительно увеличила производство боеприпасов и другого вооружения. США и другие западные страны пытаются догнать российский военно-промышленный комплекс, но пока у них это не получается, подчеркивается в материале.
"Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", — резюмировали авторы.
ВСУ в течение пяти месяцев пытались атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
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