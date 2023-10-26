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В Якутии начали проверку из-за появления некроза у ребенка после прививки
В Якутии начали проверку из-за появления некроза у ребенка после прививки - РИА Новости, 26.10.2023
В Якутии начали проверку из-за появления некроза у ребенка после прививки
Региональный минздрав в Якутии начал служебное расследование после распространения в сетях информации о некрозе кожи, возникшем у 8-месячного малыша после... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:30
2023-10-26T10:30
2023-10-26T10:50
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 26 окт - РИА Новости. Региональный минздрав в Якутии начал служебное расследование после распространения в сетях информации о некрозе кожи, возникшем у 8-месячного малыша после плановой прививки "Пентаксимом" в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства. Пользователи соцсетей распространили фотографии, на которых видна огромная гематома на бедре малыша. По словам матери ребенка, она появилась после плановой прививки в районной поликлинике в Якутске. В пресс-службе минздрава отметили, что малыш госпитализирован в отделение гнойной хирургии педиатрического центра ГАУ РС (Я) "Республиканская больница №1-Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева". "В настоящее время в стационаре проводится лечение постинъекционной флегмоны с некрозом мягких тканей средней трети передней поверхности правого бедра... С законным представителем – матерью ребенка ежедневно проводится разъяснительная работа, информирование о состоянии ребенка. Сразу после установления диагноза инфекционного заболевания у ребенка в поликлинике проведено служебное расследование. В настоящее время завершается санитарно-эпидемиологическое расследование. При выявлении нарушений обязательных требований будут приняты соответствующие меры в отношении лиц, допустивших нарушения", - добавили в пресс-службе.
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якутск
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происшествия, якутск
В Якутии начали проверку из-за появления некроза у ребенка после прививки
В Якутии начали проверку из-за появления некроза кожи у ребенка после прививки
ЯКУТСК, 26 окт - РИА Новости.
Региональный минздрав в Якутии начал служебное расследование после распространения в сетях информации о некрозе кожи, возникшем у 8-месячного малыша после плановой прививки "Пентаксимом" в Якутске, сообщает
пресс-служба ведомства.
Пользователи соцсетей распространили фотографии, на которых видна огромная гематома на бедре малыша. По словам матери ребенка, она появилась после плановой прививки в районной поликлинике в Якутске.
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В пресс-службе минздрава отметили, что малыш госпитализирован в отделение гнойной хирургии педиатрического центра ГАУ РС (Я) "Республиканская больница №1-Национальный центр медицины им. М.Е. Николаева".
"В настоящее время в стационаре проводится лечение постинъекционной флегмоны с некрозом мягких тканей средней трети передней поверхности правого бедра... С законным представителем – матерью ребенка ежедневно проводится разъяснительная работа, информирование о состоянии ребенка. Сразу после установления диагноза инфекционного заболевания у ребенка в поликлинике проведено служебное расследование. В настоящее время завершается санитарно-эпидемиологическое расследование. При выявлении нарушений обязательных требований будут приняты соответствующие меры в отношении лиц, допустивших нарушения", - добавили в пресс-службе.