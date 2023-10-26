https://ria.ru/20231026/vologda-1905417701.html
Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск
Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск - РИА Новости, 26.10.2023
Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск
Полиция объявила в розыск вооруженного мужчину в Вологодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Вологодской области. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:39
2023-10-26T15:39
2023-10-26T15:39
происшествия
вологодский район
вологда
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Полиция объявила в розыск вооруженного мужчину в Вологодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Вологодской области. Как передает информационное агентство "Вологда Регион", местные жители сейчас забирают детей из школ и детских садов, в самих учреждениях действует усиленный пропускной режим. "Сотрудники ОМВД по Вологодскому району по подозрению в хищении (вымогательстве) оружия ведут розыск ранее судимого Коробицына Семена Васильевича 1980 года рождения", - рассказали РИА Новости в полиции. Судя по ориентировке, мужчина живет в поселке Майский, брюнет плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров. Полиция просит не вступать с ним в контакт и сразу позвонить в правоохранительные органы. Как пишет телеграм-канал Baza, заявление на мужчину подала его сестра. По ее словам, недавно тот был у нее в гостях, общение не задалось, он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то похожего на гранату забрал из сейфа ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодский район, вологда, вологодская область
Происшествия, Вологодский район, Вологда, Вологодская область
Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск
Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск по подозрению в хищении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Полиция объявила в розыск вооруженного мужчину в Вологодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Вологодской области.
Как передает информационное агентство "Вологда
Регион", местные жители сейчас забирают детей из школ и детских садов, в самих учреждениях действует усиленный пропускной режим.
"Сотрудники ОМВД по Вологодскому району по подозрению в хищении (вымогательстве) оружия ведут розыск ранее судимого Коробицына Семена Васильевича 1980 года рождения", - рассказали РИА Новости в полиции.
Судя по ориентировке, мужчина живет в поселке Майский, брюнет плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров. Полиция просит не вступать с ним в контакт и сразу позвонить в правоохранительные органы.
Как пишет телеграм-канал Baza, заявление на мужчину подала его сестра. По ее словам, недавно тот был у нее в гостях, общение не задалось, он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то похожего на гранату забрал из сейфа ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении.
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