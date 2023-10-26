https://ria.ru/20231026/vologda-1905417701.html

Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск

Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск - РИА Новости, 26.10.2023

Под Вологдой вооруженного человека объявили в розыск

Полиция объявила в розыск вооруженного мужчину в Вологодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Вологодской области. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:39

2023-10-26T15:39

2023-10-26T15:39

происшествия

вологодский район

вологда

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Полиция объявила в розыск вооруженного мужчину в Вологодском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Вологодской области. Как передает информационное агентство "Вологда Регион", местные жители сейчас забирают детей из школ и детских садов, в самих учреждениях действует усиленный пропускной режим. "Сотрудники ОМВД по Вологодскому району по подозрению в хищении (вымогательстве) оружия ведут розыск ранее судимого Коробицына Семена Васильевича 1980 года рождения", - рассказали РИА Новости в полиции. Судя по ориентировке, мужчина живет в поселке Майский, брюнет плотного телосложения, рост 170-175 сантиметров. Полиция просит не вступать с ним в контакт и сразу позвонить в правоохранительные органы. Как пишет телеграм-канал Baza, заявление на мужчину подала его сестра. По ее словам, недавно тот был у нее в гостях, общение не задалось, он начал скандалить и под угрозой ножа и чего-то похожего на гранату забрал из сейфа ружьё с патронами, после чего ушел в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html

вологодский район

вологда

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вологодский район, вологда, вологодская область