https://ria.ru/20231026/voenkomat-1905344903.html
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 26.10.2023
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии
Двум уроженцам Таджикистана, призванным в ВС РФ и сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу России. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:23
2023-10-26T12:23
2023-10-26T17:27
россия
таджикистан
москва
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двум уроженцам Таджикистана, призванным в ВС РФ и сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу России.В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу. В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Их ищут.Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ, "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904161268.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Таджикистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии
В Москве два уроженца Таджикистана сбежали из призывного пункта военкомата