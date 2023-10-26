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Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 26.10.2023
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12:23 26.10.2023 (обновлено: 17:27 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/voenkomat-1905344903.html
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 26.10.2023
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии
Двум уроженцам Таджикистана, призванным в ВС РФ и сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу России. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:23
2023-10-26T17:27
россия
таджикистан
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двум уроженцам Таджикистана, призванным в ВС РФ и сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу России.В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу. В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Их ищут.Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ, "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
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россия, таджикистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Таджикистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии

В Москве два уроженца Таджикистана сбежали из призывного пункта военкомата

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двум уроженцам Таджикистана, призванным в ВС РФ и сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет лишения свободы, согласно Уголовному кодексу России.
В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу.
В минувшее воскресенье фигуранты, находясь в сборном пункте военного комиссариата Москвы для отправки к месту прохождения службы, "покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении". Их ищут.
Согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ, "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
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