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Известная актриса и модель умерла в 34 года - РИА Новости, 26.10.2023
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Культура
 
01:27 26.10.2023 (обновлено: 09:10 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/vilyafane-1905275979.html
Известная актриса и модель умерла в 34 года
Известная актриса и модель умерла в 34 года - РИА Новости, 26.10.2023
Известная актриса и модель умерла в 34 года
Колумбийская модель и актриса, победительница конкурса "Мисс Земля Колумбия" Алехандра Вильяфанье умерла в 34 года из-за тяжелого онкологического заболевания,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T01:27
2023-10-26T09:10
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Колумбийская модель и актриса, победительница конкурса "Мисс Земля Колумбия" Алехандра Вильяфанье умерла в 34 года из-за тяжелого онкологического заболевания, сообщает издание El Tiempo.По словам отца актрисы, Вильяфанье скончалась в минувшую субботу после долгой борьбы с болезнью. О лечении модель рассказывала подписчикам в соцсетях, по ее словам, у нее были диагностированы три опухоли в разных частях тела.Вильяфанье родилась в 1989 году в Боготе, в 2014-м приняла участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Земля Колумбия", в котором одержала победу. В ноябре того же года Вильяфанье приняла участие в международном конкурсе красоты "Мисс Земля", в котором по итогам конкурса она дошла до полуфинала.Помимо этого, она снялась в двух фильмах и 12 телесериалах.
https://ria.ru/20230902/aktrisa-1893786375.html
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в мире, колумбия, богота
Культура, В мире, Колумбия, Богота
Известная актриса и модель умерла в 34 года

Колумбийская модель и актриса Алехандра Вильяфанье умерла от рака в 34 года

© Фото со страницы Алехандры в социальной сетиАлехандра Вильяфанье
Алехандра Вильяфанье
© Фото со страницы Алехандры в социальной сети
Алехандра Вильяфанье . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Колумбийская модель и актриса, победительница конкурса "Мисс Земля Колумбия" Алехандра Вильяфанье умерла в 34 года из-за тяжелого онкологического заболевания, сообщает издание El Tiempo.
По словам отца актрисы, Вильяфанье скончалась в минувшую субботу после долгой борьбы с болезнью. О лечении модель рассказывала подписчикам в соцсетях, по ее словам, у нее были диагностированы три опухоли в разных частях тела.
Вильяфанье родилась в 1989 году в Боготе, в 2014-м приняла участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Земля Колумбия", в котором одержала победу. В ноябре того же года Вильяфанье приняла участие в международном конкурсе красоты "Мисс Земля", в котором по итогам конкурса она дошла до полуфинала.
Помимо этого, она снялась в двух фильмах и 12 телесериалах.
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