https://ria.ru/20231026/utilsbor-1905416925.html

Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования

Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования

Минцифры планирует, что утилизационный сбор за ввоз импортного телекоммуникационного оборудования может быть введен в середине следующего года, правительство... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:36

2023-10-26T15:36

2023-10-26T15:36

экономика

технологии

максут шадаев

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует, что утилизационный сбор за ввоз импортного телекоммуникационного оборудования может быть введен в середине следующего года, правительство поддерживает эту концепцию, об этом журналистам рассказал глава министерства Максут Шадаев. "Я думаю, в следующем году, в середине. Правительство поддерживает эту концепцию", - ответил Шадаев на вопрос, когда планируется ввести утильсбор за ввоз импортного оборудования. В августе в проекте стратегии отрасли связи говорилось, что утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование может стать одним из источников финансирования для создания и внедрения российского телеком-оборудования. Расширение поддержки производства и внедрения отечественного телекоммуникационного оборудования происходит в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Оно осуществляется посредством анализа и модернизации действующей нормативной правовой базы в области мер господдержки, а также посредством перераспределения и выделения дополнительных объемов финансирования.

https://ria.ru/20231026/it-1905393528.html

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905393422.html

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экономика, технологии, максут шадаев