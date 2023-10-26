https://ria.ru/20231026/utilsbor-1905416925.html
Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования
Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования
Минцифры планирует, что утилизационный сбор за ввоз импортного телекоммуникационного оборудования может быть введен в середине следующего года, правительство... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:36
2023-10-26T15:36
2023-10-26T15:36
экономика
технологии
максут шадаев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует, что утилизационный сбор за ввоз импортного телекоммуникационного оборудования может быть введен в середине следующего года, правительство поддерживает эту концепцию, об этом журналистам рассказал глава министерства Максут Шадаев. "Я думаю, в следующем году, в середине. Правительство поддерживает эту концепцию", - ответил Шадаев на вопрос, когда планируется ввести утильсбор за ввоз импортного оборудования. В августе в проекте стратегии отрасли связи говорилось, что утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование может стать одним из источников финансирования для создания и внедрения российского телеком-оборудования. Расширение поддержки производства и внедрения отечественного телекоммуникационного оборудования происходит в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Оно осуществляется посредством анализа и модернизации действующей нормативной правовой базы в области мер господдержки, а также посредством перераспределения и выделения дополнительных объемов финансирования.
https://ria.ru/20231026/it-1905393528.html
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905393422.html
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экономика, технологии, максут шадаев
Экономика, Технологии, Максут Шадаев
Шадаев заявил о возможном утильсборе за ввоз импортного IT-оборудования
Шадаев: утильсбор за ввоз импортного IT-оборудования могут ввести в 2024 году
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Минцифры планирует, что утилизационный сбор за ввоз импортного телекоммуникационного оборудования может быть введен в середине следующего года, правительство поддерживает эту концепцию, об этом журналистам рассказал глава министерства Максут Шадаев.
«
"Я думаю, в следующем году, в середине. Правительство поддерживает эту концепцию", - ответил Шадаев на вопрос, когда планируется ввести утильсбор за ввоз импортного оборудования.
Шадаев назвал приоритеты российской IT-отрасли
В августе в проекте стратегии отрасли связи говорилось, что утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование может стать одним из источников финансирования для создания и внедрения российского телеком-оборудования.
Расширение поддержки производства и внедрения отечественного телекоммуникационного оборудования происходит в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Оно осуществляется посредством анализа и модернизации действующей нормативной правовой базы в области мер господдержки, а также посредством перераспределения и выделения дополнительных объемов финансирования.
Шадаев оценил перспективы по выходу на IPO российских IT-компаний