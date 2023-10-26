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"Они не хотят". Экс-разведчика поразили слова генералов США об украинцах - РИА Новости, 26.10.2023
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17:32 26.10.2023 (обновлено: 19:20 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905455429.html
"Они не хотят". Экс-разведчика поразили слова генералов США об украинцах
"Они не хотят". Экс-разведчика поразили слова генералов США об украинцах - РИА Новости, 26.10.2023
"Они не хотят". Экс-разведчика поразили слова генералов США об украинцах
Американские генералы делают аморальные заявления о том, что украинцы несут недостаточно потерь в зоне специальной операции. Об этом рассказал бывший разведчик... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:32
2023-10-26T19:20
политика
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украина
скотт риттер
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские генералы делают аморальные заявления о том, что украинцы несут недостаточно потерь в зоне специальной операции. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.&quot;Эти толстые бесполезные американские офицеры, которые сидят в своих офисах с кондиционерами и говорят, что украинские военные плохо стараются, недостаточно агрессивны, не хотят массово гибнуть, — отвратительны&quot;, — заявил эксперт.По его мнению, крах ВСУ связан с большим количеством факторов. Во-первых, их личный состав не обладает достаточным профессионализмом. Во-вторых, Россия превосходит Украину по вооружениям. Кроме того, Москва подготовила сложную систему обороны и укреплений, из-за которых солдаты ВСУ несут большие потери, отметил Риттер.ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html
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политика, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Они не хотят". Экс-разведчика поразили слова генералов США об украинцах

Экс-разведчика удивили слова генералов США о том, что украинцы мало умирают

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские генералы делают аморальные заявления о том, что украинцы несут недостаточно потерь в зоне специальной операции. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«

"Эти толстые бесполезные американские офицеры, которые сидят в своих офисах с кондиционерами и говорят, что украинские военные плохо стараются, недостаточно агрессивны, не хотят массово гибнуть, — отвратительны", — заявил эксперт.

По его мнению, крах ВСУ связан с большим количеством факторов. Во-первых, их личный состав не обладает достаточным профессионализмом. Во-вторых, Россия превосходит Украину по вооружениям. Кроме того, Москва подготовила сложную систему обороны и укреплений, из-за которых солдаты ВСУ несут большие потери, отметил Риттер.
ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Хуже не бывало". В ВСУ раскрыли, что Россия устроила под Красным Лиманом
26 октября, 15:19
 
ПолитикаРоссияУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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