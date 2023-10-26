"Они не хотят". Экс-разведчика поразили слова генералов США об украинцах
Экс-разведчика удивили слова генералов США о том, что украинцы мало умирают
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американские генералы делают аморальные заявления о том, что украинцы несут недостаточно потерь в зоне специальной операции. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
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"Эти толстые бесполезные американские офицеры, которые сидят в своих офисах с кондиционерами и говорят, что украинские военные плохо стараются, недостаточно агрессивны, не хотят массово гибнуть, — отвратительны", — заявил эксперт.
По его мнению, крах ВСУ связан с большим количеством факторов. Во-первых, их личный состав не обладает достаточным профессионализмом. Во-вторых, Россия превосходит Украину по вооружениям. Кроме того, Москва подготовила сложную систему обороны и укреплений, из-за которых солдаты ВСУ несут большие потери, отметил Риттер.
ВСУ в течение пяти месяцев пытались проводить наступательные операции на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта.