https://ria.ru/20231026/ukraina-1905434415.html

Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине

Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2023

Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине

Опора на собственные силы является одним из ключевых уроков российско-украинского конфликта, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Манодж Панде. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:33

2023-10-26T16:33

2023-10-26T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

индия

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864203403_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_2ab5d41bb61b13225ad8a63774de29f8.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Опора на собственные силы является одним из ключевых уроков российско-украинского конфликта, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Манодж Панде. "Опора на собственные силы - один из ключевых уроков российско-украинского конфликта, и мы преуспели в этом. Урок российско-украинского конфликта заключается в том, что земля по-прежнему будет ключевой областью ведения боевых действий там, где у вас есть спорные границы, как в нашем случае", - сказал главком сухопутных войск, выступая в Нью-Дели на мероприятии в рамках "Диалога по обороне Чанакья". Первый "Диалог по обороне Чанакья" пройдет в Индии 3-4 ноября. В его рамках будет проведен всесторонний анализ проблем безопасности в Южной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, также внимание будет сосредоточено на разработке дорожной карты для совместных мер безопасности в регионе. "Диалог по обороне Чанакья 2023" организуется индийской армией в партнерстве с индийским аналитическим "Центром исследования наземной войны". Это первое подобное мероприятие, организованное индийской армией. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда там произошел ряд столкновений между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года министерства обороны Индии и Китая сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск и продолжили обсуждение остающихся вопросов на уровне командиров военных корпусов и дипломатов. Отношения же Индии с Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019-го. Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902161970.html

https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html

индия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, индия, украина, ситуация в днр и лнр