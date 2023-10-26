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Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905434415.html
Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине
Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине
Опора на собственные силы является одним из ключевых уроков российско-украинского конфликта, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Манодж Панде. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:33
2023-10-26T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Опора на собственные силы является одним из ключевых уроков российско-украинского конфликта, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Манодж Панде. "Опора на собственные силы - один из ключевых уроков российско-украинского конфликта, и мы преуспели в этом. Урок российско-украинского конфликта заключается в том, что земля по-прежнему будет ключевой областью ведения боевых действий там, где у вас есть спорные границы, как в нашем случае", - сказал главком сухопутных войск, выступая в Нью-Дели на мероприятии в рамках "Диалога по обороне Чанакья". Первый "Диалог по обороне Чанакья" пройдет в Индии 3-4 ноября. В его рамках будет проведен всесторонний анализ проблем безопасности в Южной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, также внимание будет сосредоточено на разработке дорожной карты для совместных мер безопасности в регионе. "Диалог по обороне Чанакья 2023" организуется индийской армией в партнерстве с индийским аналитическим "Центром исследования наземной войны". Это первое подобное мероприятие, организованное индийской армией. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда там произошел ряд столкновений между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года министерства обороны Индии и Китая сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск и продолжили обсуждение остающихся вопросов на уровне командиров военных корпусов и дипломатов. Отношения же Индии с Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019-го. Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
https://ria.ru/20231012/zelenskiy-1902161970.html
https://ria.ru/20230623/indiya-1879896004.html
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в мире, индия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Индийский генерал назвал один из ключевых уроков конфликта на Украине

Генерал Панде назвал опору на свои силы ключевым уроком конфликта на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт – РИА Новости. Опора на собственные силы является одним из ключевых уроков российско-украинского конфликта, заявил начальник штаба сухопутных войск Индии Манодж Панде.
"Опора на собственные силы - один из ключевых уроков российско-украинского конфликта, и мы преуспели в этом. Урок российско-украинского конфликта заключается в том, что земля по-прежнему будет ключевой областью ведения боевых действий там, где у вас есть спорные границы, как в нашем случае", - сказал главком сухопутных войск, выступая в Нью-Дели на мероприятии в рамках "Диалога по обороне Чанакья".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 05:46
Первый "Диалог по обороне Чанакья" пройдет в Индии 3-4 ноября. В его рамках будет проведен всесторонний анализ проблем безопасности в Южной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, также внимание будет сосредоточено на разработке дорожной карты для совместных мер безопасности в регионе. "Диалог по обороне Чанакья 2023" организуется индийской армией в партнерстве с индийским аналитическим "Центром исследования наземной войны". Это первое подобное мероприятие, организованное индийской армией.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение между Индией и Китаем началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда там произошел ряд столкновений между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года министерства обороны Индии и Китая сообщили об отводе дислоцированных после конфликта в регионе войск и продолжили обсуждение остающихся вопросов на уровне командиров военных корпусов и дипломатов.
Отношения же Индии с Пакистаном резко ухудшились, в частности, после нападения террористов на базу ВВС Индии в Патханкоте в январе 2016 года и подрыва смертника рядом с колонной военизированной полиции Индии в Джамму и Кашмире в феврале 2019-го. Новое обострение отношений произошло в августе 2019 года, когда в ответ на февральский взрыв Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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23 июня, 00:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИндияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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