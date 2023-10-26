https://ria.ru/20231026/ukraina-1905421828.html
Захарова прокомментировала предстоящую встречу по Украине на Мальте
Захарова прокомментировала предстоящую встречу по Украине на Мальте - РИА Новости, 26.10.2023
Захарова прокомментировала предстоящую встречу по Украине на Мальте
Предстоящая международная встреча по Украине на Мальте - контрпродуктивна и не имеет перспектив, любой формат обсуждения контуров мирного урегулирования без... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:55
2023-10-26T15:55
2023-10-26T15:55
специальная военная операция на украине
украина
мальта
россия
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предстоящая международная встреча по Украине на Мальте - контрпродуктивна и не имеет перспектив, любой формат обсуждения контуров мирного урегулирования без участия России заведомо не будет иметь "добавленной стоимости", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная встреча по Украине на Мальте пройдет с 28 по 29 октября. Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, там планируют обсудить предложенную Киевом "формулу мира". "Очевидно, что подобные сходки абсолютно не имеют никакой перспективы, они просто контрпродуктивны", - сказала Захарова в ходе брифинга. Дипломат добавила, что любой формат обсуждения "контуров" мирного урегулирования без участия России "заведомо не будет иметь добавленной стоимости". "Не может не вызвать сожаления, что Мальта, на протяжении многих десятилетий делавшая в своей внешнеполитической линии акцент на строгом нейтралитете в военно-политических вопросах, сегодня представляет площадку для сугубо ангажированного и откровенно антироссийского мероприятия, которое не имеет ничего общего с поиском мирного урегулирования украинского кризиса", - отметила она. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231013/ukraine-1902594393.html
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украина, мальта, россия, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Украина, Мальта, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала предстоящую встречу по Украине на Мальте
Захарова: встреча по Украине на Мальте контрпродуктивна и не имеет перспектив
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Предстоящая международная встреча по Украине на Мальте - контрпродуктивна и не имеет перспектив, любой формат обсуждения контуров мирного урегулирования без участия России заведомо не будет иметь "добавленной стоимости", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Международная встреча по Украине на Мальте пройдет с 28 по 29 октября. Ранее сообщалось, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте, там планируют обсудить предложенную Киевом
"формулу мира".
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"Очевидно, что подобные сходки абсолютно не имеют никакой перспективы, они просто контрпродуктивны", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Дипломат добавила, что любой формат обсуждения "контуров" мирного урегулирования без участия России "заведомо не будет иметь добавленной стоимости".
"Не может не вызвать сожаления, что Мальта, на протяжении многих десятилетий делавшая в своей внешнеполитической линии акцент на строгом нейтралитете в военно-политических вопросах, сегодня представляет площадку для сугубо ангажированного и откровенно антироссийского мероприятия, которое не имеет ничего общего с поиском мирного урегулирования украинского кризиса", - отметила она.
В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене
по Украине, в которых участвовали страны G7
, некоторые страны БРИКС
и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве
ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия
в Джидде
.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, однако при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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