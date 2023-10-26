https://ria.ru/20231026/ukraina-1905362182.html

На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы

На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы - РИА Новости, 26.10.2023

На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы

Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра города Сумы Юлии Павлик, сообщает в четверг телеканал "Общественное" со ссылкой на начальницу пресс-службы... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:11

2023-10-26T13:11

2023-10-26T13:11

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра города Сумы Юлии Павлик, сообщает в четверг телеканал "Общественное" со ссылкой на начальницу пресс-службы городского совета Ольгу Семенистую. "Утром, 26 октября, в Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Помимо этого, по данным телеканала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, еще 11 обысков проводятся у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете. Уточняется, что на данный момент проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей. Как отмечает "Общественное", прокуратура начала досудебное расследование. Кроме того, как позднее сообщил телеканал "Общественное", полиция в четверг проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. "Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку", - подчеркнули в телеканале.

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905105930.html

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