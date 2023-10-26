Рейтинг@Mail.ru
На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905362182.html
На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы
На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы - РИА Новости, 26.10.2023
На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы
Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра города Сумы Юлии Павлик, сообщает в четверг телеканал "Общественное" со ссылкой на начальницу пресс-службы... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:11
2023-10-26T13:11
в мире
сумы
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891722213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_963468c94a68886dbf6ef566dd5f85ed.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра города Сумы Юлии Павлик, сообщает в четверг телеканал "Общественное" со ссылкой на начальницу пресс-службы городского совета Ольгу Семенистую. "Утром, 26 октября, в Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Помимо этого, по данным телеканала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, еще 11 обысков проводятся у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете. Уточняется, что на данный момент проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей. Как отмечает "Общественное", прокуратура начала досудебное расследование. Кроме того, как позднее сообщил телеканал "Общественное", полиция в четверг проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. "Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку", - подчеркнули в телеканале.
https://ria.ru/20231025/ukraina-1905105930.html
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891722213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fc29451db85f3dba92f928ccfc3f776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, украина
В мире, Сумы, Украина
На Украине проводят обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы

На Украине проводятся обыски у исполняющей обязанности мэра города Сумы Павлик

© iStock.com / 3sbworldВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / 3sbworld
Вид на Сумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Обыски проводятся у исполняющей обязанности мэра города Сумы Юлии Павлик, сообщает в четверг телеканал "Общественное" со ссылкой на начальницу пресс-службы городского совета Ольгу Семенистую.
"Утром, 26 октября, в Сумском городском совете проводят обыски исполняющей обязанности сумского городского главы Юлии Павлик", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Более трети граждан Украины назвали страну "безнадежно коррумпированной"
25 октября, 11:15
Помимо этого, по данным телеканала со ссылкой на источники в правоохранительных органах, еще 11 обысков проводятся у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом местном совете.
Уточняется, что на данный момент проверяются факты того, что ряд субъектов хозяйственной деятельности по предварительному сговору с должностными лицами Сумского городского совета присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей.
Как отмечает "Общественное", прокуратура начала досудебное расследование.
Кроме того, как позднее сообщил телеканал "Общественное", полиция в четверг проводит обыски и у главы Черниговского областного совета Дмитрия Блауша. Проверки осуществляются у него дома и в офисе. "Ему инкриминируют выезд за границу по собственным делам, который он оформил как служебную командировку", - подчеркнули в телеканале.
 
В миреСумыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала