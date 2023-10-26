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СМИ: Украина из-за палестино-израильского конфликта отошла на второй план - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 26.10.2023 (обновлено: 13:07 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905360975.html
СМИ: Украина из-за палестино-израильского конфликта отошла на второй план
СМИ: Украина из-за палестино-израильского конфликта отошла на второй план - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: Украина из-за палестино-израильского конфликта отошла на второй план
Украина на фоне палестино-израильского конфликта "отошла на второй план", Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников, пишет американская газета New York... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:06
2023-10-26T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украина на фоне палестино-израильского конфликта "отошла на второй план", Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников, пишет американская газета New York Times. "Прежде всего, события в Газе отвлекают внимание западных политиков и общественности от войны на Украине ... Опасения, что западные общества начали испытывать "усталость от Украины", вполне реальные и до 7 октября, будут продолжать расти", - пишет издание. Помимо этого, New York Times обращает внимание на то, что Украина испытывает не только "нехватку внимания СМИ, но и боеприпасов". Издание указывает на то, что, несмотря на обещания президента США Джо Байдена оказывать поддержку как Киеву, так и Тель-Авиву, Израилю в конечном итоге может понадобится вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины. "Война на Украине отошла на второй план, дипломатия под руководством США на Ближнем Востоке находится в замешательстве, а Запад и остальные смотрят друг с друга, стоя над пропастью взаимного непонимания", - отмечается в статье. Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/zelenskiy-1905286335.html
https://ria.ru/20231024/pomosch-1905041081.html
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в мире, израиль, украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина из-за палестино-израильского конфликта отошла на второй план

NYT: Украина теряет внимание и поддержку из-за палестино-израильского конфликта

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украина на фоне палестино-израильского конфликта "отошла на второй план", Киев теряет внимание СМИ и поддержку союзников, пишет американская газета New York Times.
"Прежде всего, события в Газе отвлекают внимание западных политиков и общественности от войны на Украине ... Опасения, что западные общества начали испытывать "усталость от Украины", вполне реальные и до 7 октября, будут продолжать расти", - пишет издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
СМИ: Зеленского лишили особого статуса на Западе
26 октября, 06:19
Помимо этого, New York Times обращает внимание на то, что Украина испытывает не только "нехватку внимания СМИ, но и боеприпасов". Издание указывает на то, что, несмотря на обещания президента США Джо Байдена оказывать поддержку как Киеву, так и Тель-Авиву, Израилю в конечном итоге может понадобится вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
"Война на Украине отошла на второй план, дипломатия под руководством США на Ближнем Востоке находится в замешательстве, а Запад и остальные смотрят друг с друга, стоя над пропастью взаимного непонимания", - отмечается в статье.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи Израилю и финансирования Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы.
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Конгрессмен высказался о помощи США Израилю на фоне конфликта на Украине
24 октября, 21:35
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Все отдали". Украинский эксперт забил тревогу из-за ситуации на фронте
24 октября, 18:59
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Сийярто: почти все главы МИД стран ЕС признались в усталости от Украины
23 октября, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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