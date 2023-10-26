https://ria.ru/20231026/ukraina-1905337557.html

Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии

Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 26.10.2023

Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии

Словакия выступает за скорейший мир на Украине, но план, предложенный Владимиром Зеленским нереалистичный, договориться в этом вопросе должны Россия и США,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:04

2023-10-26T12:04

2023-10-26T12:04

в мире

украина

словакия

россия

владимир зеленский

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_31874fb2047e173d5a07bcc94eb362af.jpg

БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Словакия выступает за скорейший мир на Украине, но план, предложенный Владимиром Зеленским нереалистичный, договориться в этом вопросе должны Россия и США, заявил в четверг премьер-министр республики Роберт Фицо. "Я выступаю за завершение военных действий, и мне все равно, какой это будет план. О чем договорятся - это дело русских и американцев. Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли - о чем договорятся русские с американцами, это и будет иметь силу, я хочу, чтобы был мир. Я не поддерживаю никакие планы Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами.

https://ria.ru/20231026/fitso-1905308836.html

украина

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, словакия, россия, владимир зеленский, роберт фицо