https://ria.ru/20231026/ukraina-1905337557.html
Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии
Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии - РИА Новости, 26.10.2023
Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии
Словакия выступает за скорейший мир на Украине, но план, предложенный Владимиром Зеленским нереалистичный, договориться в этом вопросе должны Россия и США,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:04
2023-10-26T12:04
2023-10-26T12:04
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Словакия выступает за скорейший мир на Украине, но план, предложенный Владимиром Зеленским нереалистичный, договориться в этом вопросе должны Россия и США, заявил в четверг премьер-министр республики Роберт Фицо. "Я выступаю за завершение военных действий, и мне все равно, какой это будет план. О чем договорятся - это дело русских и американцев. Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли - о чем договорятся русские с американцами, это и будет иметь силу, я хочу, чтобы был мир. Я не поддерживаю никакие планы Зеленского, потому что они абсолютно нереалистичны с точки зрения условий, которые выдвигаются", - сказал Фицо в ходе встречи с депутатами.
https://ria.ru/20231026/fitso-1905308836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, россия, владимир зеленский, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Россия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
Договориться о мире на Украине должны США и Россия, заявил премьер Словакии
Премьер Словакии Фицо: договориться о мире на Украине должны США и Россия