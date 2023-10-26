https://ria.ru/20231026/ukraina-1905335530.html
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине
Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:56
2023-10-26T11:56
2023-10-26T12:05
специальная военная операция на украине
словакия
в мире
украина
евросоюз
роберт фицо
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия (Украине - ред.), которым он является сейчас, в миротворца. Это мировой проект!" - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами.Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, в мире, украина, евросоюз, роберт фицо, ситуация в днр и лнр
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Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине
Фицо: Евросоюз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца
БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия (Украине - ред.), которым он является сейчас, в миротворца. Это мировой проект!" - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами.
Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.
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