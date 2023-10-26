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Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 26.10.2023 (обновлено: 12:05 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905335530.html
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине - РИА Новости, 26.10.2023
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине
Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:56
2023-10-26T12:05
специальная военная операция на украине
словакия
в мире
украина
евросоюз
роберт фицо
ситуация в днр и лнр
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия (Украине - ред.), которым он является сейчас, в миротворца. Это мировой проект!" - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами.Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.
https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html
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словакия, в мире, украина, евросоюз, роберт фицо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Словакия, В мире, Украина, Евросоюз, Роберт Фицо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине

Фицо: Евросоюз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия (Украине - ред.), которым он является сейчас, в миротворца. Это мировой проект!" - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами.
Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.
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13 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСловакияВ миреУкраинаЕвросоюзРоберт ФицоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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