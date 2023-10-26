https://ria.ru/20231026/ukraina-1905335530.html

Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине

Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине - РИА Новости, 26.10.2023

Премьер Словакии призвал ЕС стать миротворцем на Украине

Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:56

2023-10-26T11:56

2023-10-26T12:05

специальная военная операция на украине

словакия

в мире

украина

евросоюз

роберт фицо

ситуация в днр и лнр

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БРАТИСЛАВА, 26 окт - РИА Новости. Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо."Европейский союз должен превратиться из поставщика оружия (Украине - ред.), которым он является сейчас, в миротворца. Это мировой проект!" - сказал Фицо в четверг в ходе встречи с депутатами.Ранее Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет оказывать военную помощь Украине.

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

словакия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, в мире, украина, евросоюз, роберт фицо, ситуация в днр и лнр