https://ria.ru/20231026/ukraina-1905295889.html

Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы

Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы - РИА Новости, 26.10.2023

Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы

Гуманитарную помощь, поставляемую на Украину из Европы, активно перепродают как в стране, так и за ее пределы, рассказал РИА Новости бывший украинский... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:07

2023-10-26T09:07

2023-10-26T09:07

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Гуманитарную помощь, поставляемую на Украину из Европы, активно перепродают как в стране, так и за ее пределы, рассказал РИА Новости бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой. Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины, офицер пограничной службы Сыровой, занимавшийся сбором данных для российских спецслужб, ранее сообщил РИА Новости, что покинул Украину через Венгрию, дойдя до границы пешком, через полицию Венгрии получил тридцатидневную визу, выехал в Будапешт, оттуда самолетом через Стамбул прилетел в Москву. "Приборы ночного видения, тепловизионные комплексы, ночные прицелы. Все это завозится гуманитарным конвоем со стороны Евросоюза и учета по нему нет на территории Украины", - рассказал экс-пограничник. Он уточнил, что большая часть гуманитарки, в том числе и стрелковое оружие, практически сразу перепродается. "Самое лучшее - оно берется и перепродается на территории Украины, тем же охотникам, на территорию Румынии перепродается. Интернет работает. Начиная от продуктов питания и заканчивая оружием. Самое лучшее забирается и продается внутри страны, в страны Евросоюза, а самое худшее раздается людям. Взять военные службы, передают ли они туда вообще что-то, я думаю, что вообще ничего не доходит", - сказал Сыровой.

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905105930.html

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904871331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, европа