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Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта - РИА Новости, 26.10.2023
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21:31 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/uklonisty-1905506227.html
Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта
Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта - РИА Новости, 26.10.2023
Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта
Законность получения российского гражданства двумя уроженцами Таджикистана, которые, затем, покинули территорию РФ, чтобы избежать службы в армии, будет... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:31
2023-10-26T21:31
общество
россия
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Законность получения российского гражданства двумя уроженцами Таджикистана, которые, затем, покинули территорию РФ, чтобы избежать службы в армии, будет проверяться, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукин. В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули территорию РФ и скрылись в неизвестном направлении". В настоящее время ведутся их поиск. "Возбуждение против них уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы формально может быть поводом для проверки законности получения ими гражданства. Если, например, выяснится что получении гражданства у них был поддельный сертификат о знании русского языка, то это повод решить гражданства этих людей и запретить их въезд в Российскую Федерацию", - рассказал адвокат Лукин. Он уточнил, что лишить российского гражданства сбежавших "могут лишить после того, как те будут пойманы и отбудут наказание и затем их выдворят за пределы России". "Автоматически их не лишат гражданства, потребуется проверка",- подытожил адвокат. Согласно Уголовному кодексу РФ, часть 1 статьи 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
https://ria.ru/20231026/voenkomat-1905344903.html
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общество, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта

Двух уклонистов из Таджикистана проверят на законность получения паспорта

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Законность получения российского гражданства двумя уроженцами Таджикистана, которые, затем, покинули территорию РФ, чтобы избежать службы в армии, будет проверяться, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукин.
В четверг в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел против двух уроженцев Таджикистана, которые в 2019 и 2022 году получили российское гражданство и затем были призваны на срочную военную службу, но покинули территорию РФ и скрылись в неизвестном направлении". В настоящее время ведутся их поиск.
«
"Возбуждение против них уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы формально может быть поводом для проверки законности получения ими гражданства. Если, например, выяснится что получении гражданства у них был поддельный сертификат о знании русского языка, то это повод решить гражданства этих людей и запретить их въезд в Российскую Федерацию", - рассказал адвокат Лукин.
Он уточнил, что лишить российского гражданства сбежавших "могут лишить после того, как те будут пойманы и отбудут наказание и затем их выдворят за пределы России".
"Автоматически их не лишат гражданства, потребуется проверка",- подытожил адвокат.
Согласно Уголовному кодексу РФ, часть 1 статьи 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы" предусматривает лишение свободы до двух лет или штраф до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы вплоть до двух лет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Уроженцам Таджикистана, сбежавшим из военкомата, грозит до двух лет колонии
26 октября, 12:23
 
ОбществоРоссияТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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