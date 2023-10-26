https://ria.ru/20231026/udar-1905504928.html

"Навалятся все". В США раскрыли, с чего Вашингтон начнет третью мировую

"Навалятся все". В США раскрыли, с чего Вашингтон начнет третью мировую - РИА Новости, 26.10.2023

"Навалятся все". В США раскрыли, с чего Вашингтон начнет третью мировую

США теоретически могли бы развязать третью мировую войну, нанеся удар по Ирану, заявил в интервью порталу London Real бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:23

2023-10-26T21:23

2023-10-26T21:25

политика

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

иран

сша

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США теоретически могли бы развязать третью мировую войну, нанеся удар по Ирану, заявил в интервью порталу London Real бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Война (США. — Прим. ред.) с Ираном, скорее всего, приведет к третьей мировой", — предположил офицер.По его мнению, если в нынешнее израильско-палестинское обострение вовлекут и Египет, то затянет много других государств."Навалятся все. Избежать армагеддона на этом этапе будет очень сложно", — спрогнозировал эксперт.Макгрегор убежден, что у Соединенных Штатов недостаточно ресурсов, чтобы потянуть конфликт такого масштаба.Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных артиллерийских ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начал наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Израильские аналитики ранее связали нападение ХАМАС с желанием движения и якобы стоящего за ним Ирана помешать процессу нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, который шел негласно при посредничестве Соединенных Штатов. Соседи королевства — ОАЭ и Бахрейн признали Израиль и нормализовали с ним отношения в 2020 году.В постоянном представительстве Исламской Республики в ООН сообщили РИА Новости, что Вооруженные силы страны не станут вступать в бой в случае начала наземной операции Израиля в секторе Газе, если ЦАХАЛ не атакует иранскую территорию.

https://ria.ru/20231024/voyna-1905032955.html

https://ria.ru/20231026/vsu-1905413323.html

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политика, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран, сша