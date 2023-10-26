https://ria.ru/20231026/tvel-1905430449.html
Российская компания продемонстрирует сжигание опасных веществ в реакторе
Российская компания продемонстрирует сжигание опасных веществ в реакторе - РИА Новости, 26.10.2023
Российская компания продемонстрирует сжигание опасных веществ в реакторе
Специалисты "Росатома" первыми в мире на практике продемонстрируют "выжигание" в ядерном реакторе самых опасных радиоактивных веществ, что необходимо для... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:25
2023-10-26T16:25
2023-10-26T16:31
ядерные технологии
россия
железногорск
красноярский край
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоярская аэс
твэл
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты "Росатома" первыми в мире на практике продемонстрируют "выжигание" в ядерном реакторе самых опасных радиоактивных веществ, что необходимо для развития атомной энергетики, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. Для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности атомной энергетики предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов, главным образом америция, кюрия, нептуния. Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ядерного топлива. Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью трансмутации - "пережигания" в ядерных реакторах на быстрых нейтронах или с помощью ускорителей. В России на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС эксплуатируется реактор на быстрых нейтронах БН-800, предназначенный для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего, в том числе уничтожения минорных актинидов. В реакторе БН-800 используются тепловыделяющие сборки (ТВС), содержащие так называемое смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо (от английского mixed-oxide fuel). Эти ТВС изготовлены на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, ЗАТО Железногорск Красноярского края). "Целевые показатели развития МОКС-технологии предполагают повышение длительности топливной кампании БН-800 с 12 до 24 месяцев, повышение эффективности и рентабельности фабрикационного производства во ФГУП "ГХК", а также совершенствование радиохимического передела (переработка облученного топлива во ФГУП "Маяк" для выделения плутония)", - говорится в сообщении. Следующим шагом станет изготовление и загрузка в реактор БН-800 опытных МОКС-ТВС, содержащих минорные актиниды (америций, нептуний), отмечает ТВЭЛ. "Таким образом, российские атомщики первыми смогут использовать еще одно конкурентное преимущество "быстрых" реакторов, позволяющих "дожигать" минорные актиниды вместо глубокого геологического захоронения в качестве ядерных отходов", - подчеркивает топливная компания. Разработки ТВЭЛ, направленные на создание атомной энергетики будущего на базе технологий так называемого замкнутого ядерного топливного цикла, были представлены на отраслевой конференции "Новая атомная энергетика" в Сочи."Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных сейчас реакторов ВВЭР на так называемых тепловых нейтронах вместе с реакторами на быстрых нейтронах.Тем самым, как ожидается, расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, не требующая при этом больших объемов добычи природного урана. Также появится возможность сокращать объемы радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды предложено "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Таким образом, можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и ростом объемов ОЯТ.
https://ria.ru/20230908/putin-1895109012.html
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россия, железногорск , красноярский край, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс, твэл
Ядерные технологии, Россия, Железногорск , Красноярский край, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белоярская АЭС, ТВЭЛ
Российская компания продемонстрирует сжигание опасных веществ в реакторе
Специалисты "Росатома" продемонстрируют сжигание опасных веществ в реакторе
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты "Росатома" первыми в мире на практике продемонстрируют "выжигание" в ядерном реакторе самых опасных радиоактивных веществ, что необходимо для развития атомной энергетики, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ.
Для обеспечения экономической эффективности и повышения экологической безопасности атомной энергетики предстоит решить проблему так называемых минорных актинидов - долгоживущих радиоактивных изотопов трансурановых химических элементов, главным образом америция, кюрия, нептуния.
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Они вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки ядерного топлива. Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью трансмутации - "пережигания" в ядерных реакторах на быстрых нейтронах или с помощью ускорителей.
В России
на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС
эксплуатируется реактор на быстрых нейтронах БН-800, предназначенный для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего, в том числе уничтожения минорных актинидов. В реакторе БН-800 используются тепловыделяющие сборки (ТВС), содержащие так называемое смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо (от английского mixed-oxide fuel). Эти ТВС изготовлены на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат
" (ГХК, ЗАТО Железногорск Красноярского края
).
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"Целевые показатели развития МОКС-технологии предполагают повышение длительности топливной кампании БН-800 с 12 до 24 месяцев, повышение эффективности и рентабельности фабрикационного производства во ФГУП "ГХК", а также совершенствование радиохимического передела (переработка облученного топлива во ФГУП "Маяк" для выделения плутония)", - говорится в сообщении.
Следующим шагом станет изготовление и загрузка в реактор БН-800 опытных МОКС-ТВС, содержащих минорные актиниды (америций, нептуний), отмечает ТВЭЛ.
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"Таким образом, российские атомщики первыми смогут использовать еще одно конкурентное преимущество "быстрых" реакторов, позволяющих "дожигать" минорные актиниды вместо глубокого геологического захоронения в качестве ядерных отходов", - подчеркивает топливная компания.
Разработки ТВЭЛ, направленные на создание атомной энергетики будущего на базе технологий так называемого замкнутого ядерного топливного цикла, были представлены на отраслевой конференции "Новая атомная энергетика" в Сочи
.
"Росатом" осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных сейчас реакторов ВВЭР на так называемых тепловых нейтронах вместе с реакторами на быстрых нейтронах.
Тем самым, как ожидается, расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, не требующая при этом больших объемов добычи природного урана. Также появится возможность сокращать объемы радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды предложено "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Таким образом, можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и ростом объемов ОЯТ.