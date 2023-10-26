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Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:07 26.10.2023 (обновлено: 23:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/tsiolkovskiy-1905512806.html
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский - РИА Новости, 26.10.2023
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:07
2023-10-26T23:08
космос - риа наука
циолковский (наукоград)
амурская область
россия
владимир путин
ржд
наука
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский. "Я переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозеровым - главным исполнительным директором РЖД - ред)", - сказал Путин, отвечая на вопрос о железнодорожном сообщении города Циолковский с другими городами на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Город (ЗАТО) Циолковский расположен в Амурской области России. Сейчас там проживают 8,5 тысячи человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч.
https://ria.ru/20231026/lgoty-1905512189.html
циолковский (наукоград)
амурская область
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космос - риа наука, циолковский (наукоград), амурская область, россия, владимир путин, ржд
Космос - РИА Наука, Циолковский (наукоград), Амурская область, Россия, Владимир Путин, РЖД, Наука
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский

Путин хочет обсудить с главой РЖД Белозеровым сообщение с городом Циолковский

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский.
«
"Я переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозеровым - главным исполнительным директором РЖД - ред)", - сказал Путин, отвечая на вопрос о железнодорожном сообщении города Циолковский с другими городами на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
Город (ЗАТО) Циолковский расположен в Амурской области России. Сейчас там проживают 8,5 тысячи человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман
26 октября, 22:02
 
НаукаКосмос - РИА НаукаЦиолковский (наукоград)Амурская областьРоссияВладимир ПутинРЖД
 
 
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