https://ria.ru/20231026/tsiolkovskiy-1905512806.html
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский - РИА Новости, 26.10.2023
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:07
2023-10-26T22:07
2023-10-26T23:08
космос - риа наука
циолковский (наукоград)
амурская область
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наука
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский. "Я переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозеровым - главным исполнительным директором РЖД - ред)", - сказал Путин, отвечая на вопрос о железнодорожном сообщении города Циолковский с другими городами на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Город (ЗАТО) Циолковский расположен в Амурской области России. Сейчас там проживают 8,5 тысячи человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч.
https://ria.ru/20231026/lgoty-1905512189.html
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космос - риа наука, циолковский (наукоград), амурская область, россия, владимир путин, ржд
Космос - РИА Наука, Циолковский (наукоград), Амурская область, Россия, Владимир Путин, РЖД, Наука
Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский
Путин хочет обсудить с главой РЖД Белозеровым сообщение с городом Циолковский