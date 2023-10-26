https://ria.ru/20231026/tsiolkovskiy-1905512806.html

Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский

Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский - РИА Новости, 26.10.2023

Путин планирует обсудить с главой РЖД сообщение с городом Циолковский

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:07

2023-10-26T22:07

2023-10-26T23:08

космос - риа наука

циолковский (наукоград)

амурская область

россия

владимир путин

ржд

наука

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует обсудить с главой РЖД налаживание железнодорожного сообщения с городом Циолковский. "Я переговорю с Олегом Валентиновичем (Белозеровым - главным исполнительным директором РЖД - ред)", - сказал Путин, отвечая на вопрос о железнодорожном сообщении города Циолковский с другими городами на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Город (ЗАТО) Циолковский расположен в Амурской области России. Сейчас там проживают 8,5 тысячи человек, в перспективе численность жителей увеличится до 18 тысяч.

https://ria.ru/20231026/lgoty-1905512189.html

циолковский (наукоград)

амурская область

россия

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космос - риа наука, циолковский (наукоград), амурская область, россия, владимир путин, ржд