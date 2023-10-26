https://ria.ru/20231026/tomograf-1905523032.html
СМИ: Молдавия отказала ПМР в доставке томографа для замены старого
СМИ: Молдавия отказала ПМР в доставке томографа для замены старого - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: Молдавия отказала ПМР в доставке томографа для замены старого
Власти Молдавии отказались пропустить в Приднестровье для одной из больниц томограф, чтобы заменить старый, отслуживший четыре срока, сообщил телеканал ТСВ... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:33
2023-10-26T23:33
2023-10-26T23:33
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ТИРАСПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Власти Молдавии отказались пропустить в Приднестровье для одной из больниц томограф, чтобы заменить старый, отслуживший четыре срока, сообщил телеканал ТСВ непризнанной республики. "Старый рентген-аппарат для обследования больных туберкулезом - 1986 года, выработал почти четыре срока. Снимки со старого аппарата низкого качества, хотя даже с такими снимками наши медики умудрялись работать. Иногда приходилось делать пациентам по пять снимков, чтобы разобраться в картинке", - отмечается в репортаже. Но, как уточнил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, после просьбы о согласовании поставки аппарата компьютерной томографии он получил из Кишинева отказ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231021/militarizatsiya-1904288351.html
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в мире, молдавия, кишинев, ссср, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, СССР, Виталий Игнатьев
СМИ: Молдавия отказала ПМР в доставке томографа для замены старого
ТСВ: Молдавия отказала ПМР в доставке томографа для замены старого