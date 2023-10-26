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На ТЭЦ в Москве загорелись три котла - РИА Новости, 26.10.2023
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16:21 26.10.2023 (обновлено: 17:29 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/tets-1905429484.html
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла - РИА Новости, 26.10.2023
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла
Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:21
2023-10-26T17:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 3-й Хорошевской улице происходит возгорание трех газовых котлов, из-за факельного горения произошло обрушение кровли котельной на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности и локализации пожара подача газа в котельную прекращена. Обстоятельства происшествия выясняются.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла

На ТЭЦ №16 на северо-западе Москвы загорелись три котла

© АГН "Москва" / Денис ВоронинОбстановка у ТЭЦ-16 в столичном районе Хорошево-Мневники, где произошло возгорание в районе энергетического котла. 26 октября 2023
Обстановка у ТЭЦ-16 в столичном районе Хорошево-Мневники, где произошло возгорание в районе энергетического котла. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Обстановка у ТЭЦ-16 в столичном районе Хорошево-Мневники, где произошло возгорание в районе энергетического котла. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 3-й Хорошевской улице происходит возгорание трех газовых котлов, из-за факельного горения произошло обрушение кровли котельной на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности и локализации пожара подача газа в котельную прекращена. Обстоятельства происшествия выясняются.
Пожар в частном доме в Мытищах. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Мытищах женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме
25 октября, 09:39
 
МоскваПроисшествия
 
 
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