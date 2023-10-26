https://ria.ru/20231026/tets-1905429484.html

На ТЭЦ в Москве загорелись три котла

На ТЭЦ в Москве загорелись три котла - РИА Новости, 26.10.2023

На ТЭЦ в Москве загорелись три котла

Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:21

2023-10-26T16:21

2023-10-26T17:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 3-й Хорошевской улице происходит возгорание трех газовых котлов, из-за факельного горения произошло обрушение кровли котельной на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности и локализации пожара подача газа в котельную прекращена. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия