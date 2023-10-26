https://ria.ru/20231026/tets-1905429484.html
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла - РИА Новости, 26.10.2023
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла
Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:21
2023-10-26T16:21
2023-10-26T17:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На 3-й Хорошевской улице происходит возгорание трех газовых котлов, из-за факельного горения произошло обрушение кровли котельной на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности и локализации пожара подача газа в котельную прекращена. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На ТЭЦ в Москве загорелись три котла
На ТЭЦ №16 на северо-западе Москвы загорелись три котла
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Три газовых котла загорелись в котельной на северо-западе Москвы, произошло частичное обрушение кровли здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 3-й Хорошевской улице происходит возгорание трех газовых котлов, из-за факельного горения произошло обрушение кровли котельной на площади 10 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности и локализации пожара подача газа в котельную прекращена. Обстоятельства происшествия выясняются.
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