Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта
Жителя Чувашии приговорили к 4,5 года заключения за подготовку теракта в Алатыре
© Фото : Управление ФСБ России по Чувашской РеспубликеЗадержание оперативниками УФСБ России жителя Чувашии, обвиняемого в подготовке теракта в городе Алатыре
© Фото : Управление ФСБ России по Чувашской Республике
Задержание оперативниками УФСБ России жителя Чувашии, обвиняемого в подготовке теракта в городе Алатыре
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Молодой мужчина осужден на 4,5 года заключения за подготовку теракта в чувашском городе Алатыре, сообщает управление ФСБ по республике.
Как выяснило следствие, 21-летний уроженец республики, разделяя идеологию запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"*, осенью 2021 года изготовил три зажигательных устройства.
«
"В целях поджога административного здания в городе Алатырь он оборудовал тайник в лесистой местности. Однако преступный умысел был пресечен оперативниками УФСБ России по Чувашии и Марий Эл", - говорится в релизе.
Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в приготовлении к теракту (статья 205 УК РФ) и назначил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в тюрьме и затем колонии строгого режима.
Апелляционный военный суд впоследствии оставил приговор суда без изменения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация.