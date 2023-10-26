https://ria.ru/20231026/terakt-1905375894.html

Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта

Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта - РИА Новости, 26.10.2023

Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта

Молодой мужчина осужден на 4,5 года заключения за подготовку теракта в чувашском городе Алатыре, сообщает управление ФСБ по республике. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:45

2023-10-26T13:45

2023-10-26T14:15

происшествия

алатырь

фсб

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Молодой мужчина осужден на 4,5 года заключения за подготовку теракта в чувашском городе Алатыре, сообщает управление ФСБ по республике. Как выяснило следствие, 21-летний уроженец республики, разделяя идеологию запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"*, осенью 2021 года изготовил три зажигательных устройства. "В целях поджога административного здания в городе Алатырь он оборудовал тайник в лесистой местности. Однако преступный умысел был пресечен оперативниками УФСБ России по Чувашии и Марий Эл", - говорится в релизе. Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в приготовлении к теракту (статья 205 УК РФ) и назначил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в тюрьме и затем колонии строгого режима. Апелляционный военный суд впоследствии оставил приговор суда без изменения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231009/terakt-1901445874.html

алатырь

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, алатырь, фсб, чувашская республика (чувашия)