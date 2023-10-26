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Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта - РИА Новости, 26.10.2023
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13:45 26.10.2023 (обновлено: 14:15 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/terakt-1905375894.html
Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта
Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта - РИА Новости, 26.10.2023
Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта
Молодой мужчина осужден на 4,5 года заключения за подготовку теракта в чувашском городе Алатыре, сообщает управление ФСБ по республике. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:45
2023-10-26T14:15
происшествия
алатырь
фсб
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Молодой мужчина осужден на 4,5 года заключения за подготовку теракта в чувашском городе Алатыре, сообщает управление ФСБ по республике. Как выяснило следствие, 21-летний уроженец республики, разделяя идеологию запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"*, осенью 2021 года изготовил три зажигательных устройства. "В целях поджога административного здания в городе Алатырь он оборудовал тайник в лесистой местности. Однако преступный умысел был пресечен оперативниками УФСБ России по Чувашии и Марий Эл", - говорится в релизе. Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в приготовлении к теракту (статья 205 УК РФ) и назначил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в тюрьме и затем колонии строгого режима. Апелляционный военный суд впоследствии оставил приговор суда без изменения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231009/terakt-1901445874.html
алатырь
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, алатырь, фсб, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Алатырь, ФСБ, Чувашская Республика (Чувашия)
Суд приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта

Жителя Чувашии приговорили к 4,5 года заключения за подготовку теракта в Алатыре

© Фото : Управление ФСБ России по Чувашской РеспубликеЗадержание оперативниками УФСБ России жителя Чувашии, обвиняемого в подготовке теракта в городе Алатыре
Задержание оперативниками УФСБ России жителя Чувашии, обвиняемого в подготовке теракта в городе Алатыре - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Управление ФСБ России по Чувашской Республике
Задержание оперативниками УФСБ России жителя Чувашии, обвиняемого в подготовке теракта в городе Алатыре
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Молодой мужчина осужден на 4,5 года заключения за подготовку теракта в чувашском городе Алатыре, сообщает управление ФСБ по республике.
Как выяснило следствие, 21-летний уроженец республики, разделяя идеологию запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"*, осенью 2021 года изготовил три зажигательных устройства.
«
"В целях поджога административного здания в городе Алатырь он оборудовал тайник в лесистой местности. Однако преступный умысел был пресечен оперативниками УФСБ России по Чувашии и Марий Эл", - говорится в релизе.
Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в приготовлении к теракту (статья 205 УК РФ) и назначил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в тюрьме и затем колонии строгого режима.
Апелляционный военный суд впоследствии оставил приговор суда без изменения. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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