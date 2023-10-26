https://ria.ru/20231026/tayvan-1905410528.html

В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне

В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне - РИА Новости, 26.10.2023

В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне

Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:08

2023-10-26T15:08

2023-10-26T15:08

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тайвань

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее издание Liberty Times сообщало, что министерство обороны Тайваня планирует заказать у частных компаний острова более 3,2 тысячи коммерческих дронов в ответ на изменение стратегической обстановки в районе Тайваньского пролива. Военные планируют потратить 5,6 миллиарда тайваньских долларов (175,6 миллиона долларов) на покупку беспилотных летательных аппаратов пяти разных типов. "Руководство Демократической прогрессивной партии пренебрегает безопасностью и благополучием тайваньских соотечественников, произвольно транжирит заработанные кровью и потом деньги налогоплательщиков, тратит огромные суммы денег на закупку оружия по высоким ценам, чтобы воодушевить стремление к независимости, подталкивая Тайвань к ситуации опасной войны", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что открыто хочет предупредить руководство Демократической прогрессивной партии о том, что военное сопротивление объединению с материковым Китаем – это путь в никуда, а попытки опереться на США в стремлении добиться независимости неизбежно потерпят неудачу. "Народно-освободительная армия Китая продолжает усиливать армейскую подготовку и подготовку к войне, решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - добавил он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231023/chantsin-1904568407.html

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китай

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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша