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В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне - РИА Новости, 26.10.2023
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15:08 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/tayvan-1905410528.html
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне - РИА Новости, 26.10.2023
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне
Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:08
2023-10-26T15:08
в мире
китай
тайвань
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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее издание Liberty Times сообщало, что министерство обороны Тайваня планирует заказать у частных компаний острова более 3,2 тысячи коммерческих дронов в ответ на изменение стратегической обстановки в районе Тайваньского пролива. Военные планируют потратить 5,6 миллиарда тайваньских долларов (175,6 миллиона долларов) на покупку беспилотных летательных аппаратов пяти разных типов. "Руководство Демократической прогрессивной партии пренебрегает безопасностью и благополучием тайваньских соотечественников, произвольно транжирит заработанные кровью и потом деньги налогоплательщиков, тратит огромные суммы денег на закупку оружия по высоким ценам, чтобы воодушевить стремление к независимости, подталкивая Тайвань к ситуации опасной войны", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что открыто хочет предупредить руководство Демократической прогрессивной партии о том, что военное сопротивление объединению с материковым Китаем – это путь в никуда, а попытки опереться на США в стремлении добиться независимости неизбежно потерпят неудачу. "Народно-освободительная армия Китая продолжает усиливать армейскую подготовку и подготовку к войне, решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - добавил он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231023/chantsin-1904568407.html
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, США
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне

МО КНР: власти Тайваня транжирят деньги на оружие, толкая остров к опасной войне

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня
Военнослужащий армии Тайваня - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее издание Liberty Times сообщало, что министерство обороны Тайваня планирует заказать у частных компаний острова более 3,2 тысячи коммерческих дронов в ответ на изменение стратегической обстановки в районе Тайваньского пролива. Военные планируют потратить 5,6 миллиарда тайваньских долларов (175,6 миллиона долларов) на покупку беспилотных летательных аппаратов пяти разных типов.
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"Руководство Демократической прогрессивной партии пренебрегает безопасностью и благополучием тайваньских соотечественников, произвольно транжирит заработанные кровью и потом деньги налогоплательщиков, тратит огромные суммы денег на закупку оружия по высоким ценам, чтобы воодушевить стремление к независимости, подталкивая Тайвань к ситуации опасной войны", - заявил У Цянь.
Он подчеркнул, что открыто хочет предупредить руководство Демократической прогрессивной партии о том, что военное сопротивление объединению с материковым Китаем – это путь в никуда, а попытки опереться на США в стремлении добиться независимости неизбежно потерпят неудачу.
"Народно-освободительная армия Китая продолжает усиливать армейскую подготовку и подготовку к войне, решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - добавил он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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