https://ria.ru/20231026/tayvan-1905410528.html
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне - РИА Новости, 26.10.2023
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне
Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:08
2023-10-26T15:08
2023-10-26T15:08
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ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее издание Liberty Times сообщало, что министерство обороны Тайваня планирует заказать у частных компаний острова более 3,2 тысячи коммерческих дронов в ответ на изменение стратегической обстановки в районе Тайваньского пролива. Военные планируют потратить 5,6 миллиарда тайваньских долларов (175,6 миллиона долларов) на покупку беспилотных летательных аппаратов пяти разных типов. "Руководство Демократической прогрессивной партии пренебрегает безопасностью и благополучием тайваньских соотечественников, произвольно транжирит заработанные кровью и потом деньги налогоплательщиков, тратит огромные суммы денег на закупку оружия по высоким ценам, чтобы воодушевить стремление к независимости, подталкивая Тайвань к ситуации опасной войны", - заявил У Цянь. Он подчеркнул, что открыто хочет предупредить руководство Демократической прогрессивной партии о том, что военное сопротивление объединению с материковым Китаем – это путь в никуда, а попытки опереться на США в стремлении добиться независимости неизбежно потерпят неудачу. "Народно-освободительная армия Китая продолжает усиливать армейскую подготовку и подготовку к войне, решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - добавил он. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231023/chantsin-1904568407.html
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, сша
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, США
В Китае заявили, что власти Тайваня толкают остров к опасной войне
МО КНР: власти Тайваня транжирят деньги на оружие, толкая остров к опасной войне
ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня транжирит деньги налогоплательщиков на дорогое оружие, толкая остров к ситуации опасной войны, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее издание Liberty Times сообщало, что министерство обороны Тайваня планирует заказать у частных компаний острова более 3,2 тысячи коммерческих дронов в ответ на изменение стратегической обстановки в районе Тайваньского пролива. Военные планируют потратить 5,6 миллиарда тайваньских долларов (175,6 миллиона долларов) на покупку беспилотных летательных аппаратов пяти разных типов.
На Тайване после шестилетнего перерыва проведут военные учения
"Руководство Демократической прогрессивной партии пренебрегает безопасностью и благополучием тайваньских соотечественников, произвольно транжирит заработанные кровью и потом деньги налогоплательщиков, тратит огромные суммы денег на закупку оружия по высоким ценам, чтобы воодушевить стремление к независимости, подталкивая Тайвань к ситуации опасной войны", - заявил У Цянь.
Он подчеркнул, что открыто хочет предупредить руководство Демократической прогрессивной партии о том, что военное сопротивление объединению с материковым Китаем – это путь в никуда, а попытки опереться на США
в стремлении добиться независимости неизбежно потерпят неудачу.
"Народно-освободительная армия Китая продолжает усиливать армейскую подготовку и подготовку к войне, решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечивать мир и стабильность в районе Тайваньского пролива", - добавил он.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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