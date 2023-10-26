https://ria.ru/20231026/tailand-1905165225.html

В Таиланде начали продажу билетов на популярный у туристов "плавучий поезд"

В Таиланде начали продажу билетов на популярный у туристов "плавучий поезд" - РИА Новости, 26.10.2023

В Таиланде начали продажу билетов на популярный у туристов "плавучий поезд"

Таиландский оператор железных дорог открыл регистрацию на знаменитый "плавучий поезд", который будет ходить с ноября по январь, следует из заявления... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T01:58

2023-10-26T01:58

2023-10-26T01:58

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Таиландский оператор железных дорог открыл регистрацию на знаменитый "плавучий поезд", который будет ходить с ноября по январь, следует из заявления государственных железных дорог Таиланда (SRT). Состав ходит из Бангкока до плотины Пасак Джоласид в провинции Лопбури, находящейся в 150 километров от столицы. Этот маршрут выполняется раз в год – в сухой прохладный сезон, который длится с ноября по январь. Первый поезд отправится 4 ноября, а последний – 28 января. По данным национального железнодорожного перевозчика, цена билета зависит от класса вагона и от того, в одну или две стороны отправляется пассажир. Стоимость варьируется от 150 батов (4 доллара) до 590 батов (16 долларов). Как отмечают местные СМИ, "плавучий поезд" получил свое название за счет возникающего у пассажиров ощущения поездки по поверхности воды. Обычно во время поездки туристы не только наслаждаются живописными видами, но и посещают местные достопримечательности в провинции Лопбури, что обеспечивает сезонный рост туризма. На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин сообщил о продлении безвизового режима для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры для привлечения большего числа туристов. Она будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го.

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новости - туризм, таиланд, бангкок, куда можно лететь, отдых на море