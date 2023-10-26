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Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо - РИА Новости, 26.10.2023
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14:47 26.10.2023 (обновлено: 15:46 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо - РИА Новости, 26.10.2023
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, чей ребенок умер от истощения, признался в употреблении мяса, видео опубликовала объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:47
2023-10-26T15:46
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, чей ребенок умер от истощения, признался в употреблении мяса, видео опубликовала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.&quot;Да, я мясо употребляю. И не только мясо — и другие продукты&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.О смерти младенца стало известно в начале марта. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он скончался. Мужчина объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он обвинил гражданскую жену. Против Лютого возбудили уголовное дело по двум статьям. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями, повлекшем по неосторожности его смерть, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.Кроме того, обвиняемой по делу стала и мать младенца. В сентябре сочинский суд назначил ей два года исправительных работ за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо

Блогер-сыроед, чей ребенок умер от голода в Сочи, признался в суде, что ест мясо

© Лазаревский районный суд города СочиБлогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в зале суда. 26 октября 2023 года
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в зале суда. 26 октября 2023 года
© Лазаревский районный суд города Сочи
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в зале суда. 26 октября 2023 года
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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, чей ребенок умер от истощения, признался в употреблении мяса, видео опубликовала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«

"Да, я мясо употребляю. И не только мясо — и другие продукты", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

О смерти младенца стало известно в начале марта. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он скончался.
Мужчина объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он обвинил гражданскую жену. Против Лютого возбудили уголовное дело по двум статьям. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями, повлекшем по неосторожности его смерть, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Кроме того, обвиняемой по делу стала и мать младенца. В сентябре сочинский суд назначил ей два года исправительных работ за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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15 марта, 21:22
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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