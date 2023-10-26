https://ria.ru/20231026/syroed-1905400741.html

Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо

Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо - РИА Новости, 26.10.2023

Сыроед, ребенок которого умер от истощения в Сочи, признался, что ест мясо

Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, чей ребенок умер от истощения, признался в употреблении мяса, видео опубликовала объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:47

2023-10-26T14:47

2023-10-26T15:46

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, чей ребенок умер от истощения, признался в употреблении мяса, видео опубликовала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края."Да, я мясо употребляю. И не только мясо — и другие продукты", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.О смерти младенца стало известно в начале марта. Как выяснило краевое управление Следственного комитета, ребенку стало плохо из-за длительного отказа в питании, причем отец не менее трех раз забирал сына у матери и не кормил сутки. Восьмого марта родители повезли младенца в больницу, но по дороге он скончался. Мужчина объяснял, что не кормил ребенка, чтобы приучить его к сыроедению, и обливал его холодной водой. При этом в смерти сына он обвинил гражданскую жену. Против Лютого возбудили уголовное дело по двум статьям. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями, повлекшем по неосторожности его смерть, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.Кроме того, обвиняемой по делу стала и мать младенца. В сентябре сочинский суд назначил ей два года исправительных работ за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20230315/syroedenie-1858156051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)