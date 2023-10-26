Рейтинг@Mail.ru
Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/svo-1905344724.html
Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО
Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО - РИА Новости, 26.10.2023
Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО
"Подхватить и социализировать" ветеранов СВО, демобилизованных по состоянию здоровья, - "очень важная история", рассказал в четверг военный комиссар Москвы... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:23
2023-10-26T12:23
специальная военная операция на украине
общество
вооруженные силы рф
москва
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805370_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_f497b972e63007084b8ae41a8ab20a57.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. "Подхватить и социализировать" ветеранов СВО, демобилизованных по состоянию здоровья, - "очень важная история", рассказал в четверг военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. В ходе выступления на конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО..." Локтев констатировал, что сейчас с фронта начинают возвращаться демобилизованные по состоянию здоровья. "Это тоже очень важная история - их подхватить, социализировать, найти им применение в жизни. Со своей стороны хочу сказать, что я себе забрал в штаб военнослужащими, чтобы ребята дослужили до пенсии, более 40 человек, имеющих очень тяжелые, очень тяжелые увечья. Мы с этими ребятами работаем", - рассказал Локтев. По его словам, совместно с Москомспортом планируется "создать команду по следж-хоккею [один из видов параолимпийского спорта] военкомата города Москвы". "И я считаю, что очень важно это трудоустроить ребят, потому что ребята достаточно молодые, и дать понять, что мы с ними все вместе, в одной упряжке и работаем, и они никакие не "люди с ограниченными возможностями", а члены нашего военного коллектива", - подчеркнул полковник.
https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805370_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ef2d71685f26d1d2c704a0ac0e30db8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вооруженные силы рф, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Вооруженные силы РФ, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО

Военком Москвы Локтев: очень важно подхватывать и социализировать ветеранов СВО

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. "Подхватить и социализировать" ветеранов СВО, демобилизованных по состоянию здоровья, - "очень важная история", рассказал в четверг военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
В ходе выступления на конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО..." Локтев констатировал, что сейчас с фронта начинают возвращаться демобилизованные по состоянию здоровья.
"Это тоже очень важная история - их подхватить, социализировать, найти им применение в жизни. Со своей стороны хочу сказать, что я себе забрал в штаб военнослужащими, чтобы ребята дослужили до пенсии, более 40 человек, имеющих очень тяжелые, очень тяжелые увечья. Мы с этими ребятами работаем", - рассказал Локтев.
По его словам, совместно с Москомспортом планируется "создать команду по следж-хоккею [один из видов параолимпийского спорта] военкомата города Москвы". "И я считаю, что очень важно это трудоустроить ребят, потому что ребята достаточно молодые, и дать понять, что мы с ними все вместе, в одной упряжке и работаем, и они никакие не "люди с ограниченными возможностями", а члены нашего военного коллектива", - подчеркнул полковник.
Мужчина проходит электрокардиографическое исследование - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
"Вернуться из боя". С чем сталкиваются ветераны СВО
13 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВооруженные силы РФМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала