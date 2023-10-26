https://ria.ru/20231026/svo-1905344724.html

Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО

Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО - РИА Новости, 26.10.2023

Военком Москвы призвал "подхватывать и социализировать" ветеранов СВО

"Подхватить и социализировать" ветеранов СВО, демобилизованных по состоянию здоровья, - "очень важная история", рассказал в четверг военный комиссар Москвы... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:23

2023-10-26T12:23

2023-10-26T12:23

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общество

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. "Подхватить и социализировать" ветеранов СВО, демобилизованных по состоянию здоровья, - "очень важная история", рассказал в четверг военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев. В ходе выступления на конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО..." Локтев констатировал, что сейчас с фронта начинают возвращаться демобилизованные по состоянию здоровья. "Это тоже очень важная история - их подхватить, социализировать, найти им применение в жизни. Со своей стороны хочу сказать, что я себе забрал в штаб военнослужащими, чтобы ребята дослужили до пенсии, более 40 человек, имеющих очень тяжелые, очень тяжелые увечья. Мы с этими ребятами работаем", - рассказал Локтев. По его словам, совместно с Москомспортом планируется "создать команду по следж-хоккею [один из видов параолимпийского спорта] военкомата города Москвы". "И я считаю, что очень важно это трудоустроить ребят, потому что ребята достаточно молодые, и дать понять, что мы с ними все вместе, в одной упряжке и работаем, и они никакие не "люди с ограниченными возможностями", а члены нашего военного коллектива", - подчеркнул полковник.

https://ria.ru/20230713/reabilitatsiya-1883765420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вооруженные силы рф, москва, ситуация в днр и лнр