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В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие - РИА Новости, 26.10.2023
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
Стрельба произошла в округе Сэмпсон американского штата Северная Каролина в среду вечером, полиция обнаружила пять тел погибших, сообщил в четверг капитан... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:28
2023-10-26T20:28
2023-10-26T20:38
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Стрельба произошла в округе Сэмпсон американского штата Северная Каролина в среду вечером, полиция обнаружила пять тел погибших, сообщил в четверг капитан полиции округа Эрик Поуп в интервью местного портала Wralnews. По словам Поупа, в четверг рано утром полиция выехала на место происшествия после того, как получила звонок от неназванного мужчины, обнаружившего обстрелянные тела в ночь со среды на четверг. "Мы обнаружили тела четырех мужчин и одной женщины в возрасте от тридцати до восьмидесяти лет, разного расового и этнического происхождения: черные, белые и латиноамериканцы... Мы пытаемся установить связь между погибшими и жителями округа", - заявил капитан полиции. Поуп также отметил, что полиция округа выясняет причину происшествия и пытается найти родственников убитых. Как отметил портал Wralnews со ссылкой на шерифа полиции, дом, где были обнаружены тела, мог быть использован для торговли наркотиками.
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в мире, северная каролина, сша
В мире, Северная Каролина, США
В Северной Каролине произошла стрельба, есть погибшие
Wralnews: в штате Северная Каролина в США произошла стрельба, 5 человек погибли