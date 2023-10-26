https://ria.ru/20231026/strelba-1905466032.html

Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн

Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023

Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн

Подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберт Кард является армейским специалистом по поставкам топлива и не имеет боевого опыта, заявили... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:15

2023-10-26T18:15

2023-10-26T18:22

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массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберт Кард является армейским специалистом по поставкам топлива и не имеет боевого опыта, заявили РИА Новости в Пентагоне."Сержант первого класса Роберт Кард является специалистом по поставкам топлива в резерве армии, зачислен в декабре 2002 года. Боевого опыта не имеет", - сообщили в ведомстве.В Пентагоне добавили, что Кард награжден несколькими медалями, в том числе за армейские достижения и гуманитарную службу.Ранее преступник открыл огонь в ряде мест в городе Льюистон штата Мэн. Как заявила в четверг губернатор штата Мэн Джанет Миллс, в результате происшествия 18 человек погибли и 13 пострадали.Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html

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