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Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
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18:15 26.10.2023 (обновлено: 18:22 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905466032.html
Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн
Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн
Подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберт Кард является армейским специалистом по поставкам топлива и не имеет боевого опыта, заявили... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:15
2023-10-26T18:22
в мире
министерство обороны сша
сша
мэн (штат)
пентагон
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберт Кард является армейским специалистом по поставкам топлива и не имеет боевого опыта, заявили РИА Новости в Пентагоне."Сержант первого класса Роберт Кард является специалистом по поставкам топлива в резерве армии, зачислен в декабре 2002 года. Боевого опыта не имеет", - сообщили в ведомстве.В Пентагоне добавили, что Кард награжден несколькими медалями, в том числе за армейские достижения и гуманитарную службу.Ранее преступник открыл огонь в ряде мест в городе Льюистон штата Мэн. Как заявила в четверг губернатор штата Мэн Джанет Миллс, в результате происшествия 18 человек погибли и 13 пострадали.Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html
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в мире, министерство обороны сша, сша, мэн (штат), пентагон, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Министерство обороны США, США, Мэн (штат), Пентагон, Массовая стрельба в штате Мэн
Пентагон раскрыл подробности о подозреваемом в стрельбе в штате Мэн

Пентагон: подозреваемый в массовой стрельбе в Мэне не имеет боевого опыта

© AP Photo / Steven SenneОфицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Подозреваемый в массовой стрельбе в американском штате Мэн Роберт Кард является армейским специалистом по поставкам топлива и не имеет боевого опыта, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Сержант первого класса Роберт Кард является специалистом по поставкам топлива в резерве армии, зачислен в декабре 2002 года. Боевого опыта не имеет", - сообщили в ведомстве.
В Пентагоне добавили, что Кард награжден несколькими медалями, в том числе за армейские достижения и гуманитарную службу.
Ранее преступник открыл огонь в ряде мест в городе Льюистон штата Мэн. Как заявила в четверг губернатор штата Мэн Джанет Миллс, в результате происшествия 18 человек погибли и 13 пострадали.
Полиция разыскивает по подозрению в причастности к стрельбе Роберта Карда, однако пока не готова определить его как подозреваемого.
Люди выходят из отделения неотложной помощи в Центральном медицинском центре штата Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах
26 октября, 09:48
 
В миреМинистерство обороны СШАСШАМэн (штат)ПентагонМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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