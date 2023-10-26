https://ria.ru/20231026/strelba-1905301921.html

СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн

СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн

Подозреваемый в стрельбе с многочисленными жертвами в городе Льюистон Роберт Кард угрожал совершить нечто подобное, передает агентство Associated Press со... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:40

2023-10-26T09:40

2023-10-26T12:01

в мире

мэн (штат)

массовая стрельба в штате мэн

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе с многочисленными жертвами в городе Льюистон Роберт Кард угрожал совершить нечто подобное, передает агентство Associated Press со ссылкой на документ полицейской разведки."Согласно документу, Кард ранее сообщал, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако, штат Мэн", — говорится в сообщении.В документе отмечается, что Кард, предположительно, состоит в армейском резерве и приписан к учебному центру в Сако.По данным телеканала ABC News, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице.Предполагаемый преступник пока находится на свободе. Он открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.Точное число убитых и пострадавших пока не известно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена.Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905303245.html

мэн (штат)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн