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СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
Подозреваемый в стрельбе с многочисленными жертвами в городе Льюистон Роберт Кард угрожал совершить нечто подобное, передает агентство Associated Press со... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:40
2023-10-26T09:40
2023-10-26T12:01
в мире
мэн (штат)
массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе с многочисленными жертвами в городе Льюистон Роберт Кард угрожал совершить нечто подобное, передает агентство Associated Press со ссылкой на документ полицейской разведки."Согласно документу, Кард ранее сообщал, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако, штат Мэн", — говорится в сообщении.В документе отмечается, что Кард, предположительно, состоит в армейском резерве и приписан к учебному центру в Сако.По данным телеканала ABC News, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице.Предполагаемый преступник пока находится на свободе. Он открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.Точное число убитых и пострадавших пока не известно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена.Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мэн (штат), массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), Массовая стрельба в штате Мэн
СМИ раскрыли подробности о человеке, устроившем стрельбу в штате Мэн
AP: устроивший стрельбу в штате Мэн угрожал открыть огонь на военной базе
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе с многочисленными жертвами в городе Льюистон Роберт Кард угрожал совершить нечто подобное, передает агентство Associated Press
со ссылкой на документ полицейской разведки.
"Согласно документу, Кард ранее сообщал, что слышит голоса, и угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако, штат Мэн", — говорится в сообщении.
В документе отмечается, что Кард, предположительно, состоит в армейском резерве и приписан к учебному центру в Сако.
По данным телеканала ABC News
, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице.
Предполагаемый преступник пока находится на свободе. Он открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.
Точное число убитых и пострадавших пока не известно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.
Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.
Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР
. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена
.
Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.
Случаи массовой гибели людей при стрельбе в США в 2022-2023 годах