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Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне - РИА Новости, 26.10.2023
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08:32 26.10.2023 (обновлено: 09:40 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905292574.html
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне - РИА Новости, 26.10.2023
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне
Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил в эфире NBC News, что автомобиль причастного к массовой стрельбе в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:32
2023-10-26T09:40
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил в эфире NBC News, что автомобиль причастного к массовой стрельбе в Льюистоне найден в соседнем городе Лисбон. "Транспортное средство, которое представляло интерес (для правоохранительных органов - ред.) в этом происшествии, находилось в Лисбоне", - заявил Сосчак на брифинге, трансляция велась телеканалом NBC News. Ранее Сосчак заявлял, что не располагает данными о точном количестве жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон. По его данным, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
https://ria.ru/20231026/lyuinston-1905292411.html
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в мире, мэн (штат), сша, фбр, джо байден, массовая стрельба в штате мэн
В мире, Мэн (штат), США, ФБР, Джо Байден, Массовая стрельба в штате Мэн
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне

Автомобиль причастного к массовой стрельбе в Льюистоне нашли в соседнем городе

© Lewiston Maine Police DepartmentАвтомобиль, разыскиваемый полицией в связи со стрельбой в Льюистоне, штат Мэн
Автомобиль, разыскиваемый полицией в связи со стрельбой в Льюистоне, штат Мэн
© Lewiston Maine Police Department
Автомобиль, разыскиваемый полицией в связи со стрельбой в Льюистоне, штат Мэн
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил в эфире NBC News, что автомобиль причастного к массовой стрельбе в Льюистоне найден в соседнем городе Лисбон.
"Транспортное средство, которое представляло интерес (для правоохранительных органов - ред.) в этом происшествии, находилось в Лисбоне", - заявил Сосчак на брифинге, трансляция велась телеканалом NBC News.
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Ранее Сосчак заявлял, что не располагает данными о точном количестве жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон. По его данным, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого.
Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
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В миреМэн (штат)СШАФБРДжо БайденМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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