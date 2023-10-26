https://ria.ru/20231026/strelba-1905292574.html

Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне

Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне - РИА Новости, 26.10.2023

Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне

Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил в эфире NBC News, что автомобиль причастного к массовой стрельбе в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:32

2023-10-26T08:32

2023-10-26T09:40

в мире

мэн (штат)

сша

фбр

джо байден

массовая стрельба в штате мэн

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил в эфире NBC News, что автомобиль причастного к массовой стрельбе в Льюистоне найден в соседнем городе Лисбон. "Транспортное средство, которое представляло интерес (для правоохранительных органов - ред.) в этом происшествии, находилось в Лисбоне", - заявил Сосчак на брифинге, трансляция велась телеканалом NBC News. Ранее Сосчак заявлял, что не располагает данными о точном количестве жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон. По его данным, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

https://ria.ru/20231026/lyuinston-1905292411.html

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286072.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мэн (штат), сша, фбр, джо байден, массовая стрельба в штате мэн