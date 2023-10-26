Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне
Автомобиль причастного к массовой стрельбе в Льюистоне нашли в соседнем городе
© Lewiston Maine Police DepartmentАвтомобиль, разыскиваемый полицией в связи со стрельбой в Льюистоне, штат Мэн
© Lewiston Maine Police Department
Автомобиль, разыскиваемый полицией в связи со стрельбой в Льюистоне, штат Мэн
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак заявил в эфире NBC News, что автомобиль причастного к массовой стрельбе в Льюистоне найден в соседнем городе Лисбон.
"Транспортное средство, которое представляло интерес (для правоохранительных органов - ред.) в этом происшествии, находилось в Лисбоне", - заявил Сосчак на брифинге, трансляция велась телеканалом NBC News.
Ранее Сосчак заявлял, что не располагает данными о точном количестве жертв массовой стрельбы в американском городе Льюистон. По его данным, полиция установила причастность Роберта Карда к массовой стрельбе в Льюистоне, однако пока не готова определить его как подозреваемого.
Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.