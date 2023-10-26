https://ria.ru/20231026/strelba-1905286981.html
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ
Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:31
2023-10-26T06:31
2023-10-26T06:50
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массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Подозреваемый проходил военную службу и является инструктором по огнестрельному оружию... у него также есть проблемы с психическим здоровьем, включая двухнедельное пребывание этим летом в психиатрической лечебнице после того, как он якобы угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники. Ранее полиция американского Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований. Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html
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мэн (штат), джо байден, сша, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), Джо Байден, США, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ
ABC: устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард работал оружейным инструктором