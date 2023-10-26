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Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
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06:31 26.10.2023 (обновлено: 06:50 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905286981.html
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2023
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ
Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:31
2023-10-26T06:50
мэн (штат)
джо байден
сша
в мире
массовая стрельба в штате мэн
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. "Подозреваемый проходил военную службу и является инструктором по огнестрельному оружию... у него также есть проблемы с психическим здоровьем, включая двухнедельное пребывание этим летом в психиатрической лечебнице после того, как он якобы угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники. Ранее полиция американского Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований. Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
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мэн (штат), джо байден, сша, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), Джо Байден, США, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ

ABC: устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард работал оружейным инструктором

© Lewiston Maine Police DepartmentПодозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
© Lewiston Maine Police Department
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в штате Мэн Роберт Кард является оружейным инструктором, у него есть проблемы с психическим здоровьем, он уже угрожал совершить подобное, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
«
"Подозреваемый проходил военную службу и является инструктором по огнестрельному оружию... у него также есть проблемы с психическим здоровьем, включая двухнедельное пребывание этим летом в психиатрической лечебнице после того, как он якобы угрожал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.
Ранее полиция американского Льюистона заявляла, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
26 октября, 05:44
 
Мэн (штат)Джо БайденСШАВ миреМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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