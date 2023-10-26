https://ria.ru/20231026/strelba-1905286715.html

Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция

Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция - РИА Новости, 26.10.2023

Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция

Полиция американского Льюистона заявила, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:28

2023-10-26T06:28

2023-10-26T09:42

россия

мэн (штат)

джо байден

сша

в мире

массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция американского Льюистона заявила, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Ранее телеканал Fox News сообщал, что правоохранители штата Мэн задержали мужчину, учинившего массовую стрельбу в городе Льюистоне, жертвами стали не менее 22 человек. Но позже в полиции сообщили, что подозреваемый - 40-летний Роберт Кард - еще на свободе. В соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) полиция пишет, что Кард по-прежнему остается "вооружен и опасен". Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286161.html

россия

мэн (штат)

сша

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россия, мэн (штат), джо байден, сша, в мире, массовая стрельба в штате мэн