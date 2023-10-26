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Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция
Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция - РИА Новости, 26.10.2023
Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция
Полиция американского Льюистона заявила, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:28
2023-10-26T06:28
2023-10-26T09:42
россия
мэн (штат)
джо байден
сша
в мире
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Полиция американского Льюистона заявила, что подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард по-прежнему вооружен и опасен. Ранее телеканал Fox News сообщал, что правоохранители штата Мэн задержали мужчину, учинившего массовую стрельбу в городе Льюистоне, жертвами стали не менее 22 человек. Но позже в полиции сообщили, что подозреваемый - 40-летний Роберт Кард - еще на свободе. В соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) полиция пишет, что Кард по-прежнему остается "вооружен и опасен". Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html
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россия, мэн (штат), джо байден, сша, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Россия, Мэн (штат), Джо Байден, США, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Стрелок из Льюистона в США по-прежнему вооружен и опасен, сообщила полиция
Полиция в Льюистоне заявила, что устроивший стрельбу все еще вооружен и опасен