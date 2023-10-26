https://ria.ru/20231026/strelba-1905286161.html

Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы

Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы - РИА Новости, 26.10.2023

Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы

Президент США Джо Байден в среду вечер провел телефонный разговор с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, а также сенаторами Ангусом Кингом, Сьюзен Коллинз и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:09

2023-10-26T06:09

2023-10-26T07:25

мэн (штат)

сша

джо байден

в мире

массовая стрельба в штате мэн

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вечер провел телефонный разговор с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, а также сенаторами Ангусом Кингом, Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом, в ходе которого выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом с массовой стрельбой в городе Льюистоне, сообщила пресс-служба Белого дома. "Президент обсудил по телефону с Миллс, сенаторами Кингом и Коллинз, а также с конгрессменом Голденом стрельбу в Льюистоне (штат Мэн) и предложил оказать всестороннюю федеральную поддержку в связи со столь ужасным нападением", - проинформировали журналистов в администрации США. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905285447.html

мэн (штат)

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