https://ria.ru/20231026/strelba-1905286161.html
Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы
Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы - РИА Новости, 26.10.2023
Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы
Президент США Джо Байден в среду вечер провел телефонный разговор с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, а также сенаторами Ангусом Кингом, Сьюзен Коллинз и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:09
2023-10-26T06:09
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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вечер провел телефонный разговор с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, а также сенаторами Ангусом Кингом, Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом, в ходе которого выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом с массовой стрельбой в городе Льюистоне, сообщила пресс-служба Белого дома. "Президент обсудил по телефону с Миллс, сенаторами Кингом и Коллинз, а также с конгрессменом Голденом стрельбу в Льюистоне (штат Мэн) и предложил оказать всестороннюю федеральную поддержку в связи со столь ужасным нападением", - проинформировали журналистов в администрации США. Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.
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мэн (штат), сша, джо байден, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), США, Джо Байден, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Байден предложил властям штата Мэн поддержку на фоне массовой стрельбы
Байден предложил губернатору штата Мэн поддержку в связи с массовой стрельбой
ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду вечер провел телефонный разговор с губернатором штата Мэн Джанет Миллс, а также сенаторами Ангусом Кингом, Сьюзен Коллинз и конгрессменом Джаредом Голденом, в ходе которого выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом с массовой стрельбой в городе Льюистоне, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент обсудил по телефону с Миллс, сенаторами Кингом и Коллинз, а также с конгрессменом Голденом стрельбу в Льюистоне (штат Мэн) и предложил оказать всестороннюю федеральную поддержку в связи со столь ужасным нападением", - проинформировали журналистов в администрации США.
Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований.