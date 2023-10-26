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Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
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06:07 26.10.2023 (обновлено: 09:30 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/strelba-1905286072.html
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн
Личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне, штат Мэн, удалось установить, он до сих пор находится на свободе, сообщила местная полиция РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:07
2023-10-26T09:30
мэн (штат)
джо байден
россия
сша
в мире
массовая стрельба в штате мэн
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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне, штат Мэн, удалось установить, он до сих пор находится на свободе, сообщила местная полиция в соцсетях.&quot;Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе&quot;, — говорится в сообщении.Подчеркивается, что предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".По данным телеканала ABC News, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.Предполагаемый преступник открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена.Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.
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мэн (штат), джо байден, россия, сша, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), Джо Байден, Россия, США, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн

Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюстоне в США

© AP Photo / Steven SenneОфицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Офицер правоохранительных возле Центрального медицинского центра штата Мэн во время случая перестрелки в Льюистоне
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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне, штат Мэн, удалось установить, он до сих пор находится на свободе, сообщила местная полиция в соцсетях.
«

"Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".
По данным телеканала ABC News, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.
© Lewiston Maine Police DepartmentПодозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
© Lewiston Maine Police Department
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Предполагаемый преступник открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.
Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.
Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.
Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена.
Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.
Автомобиль, разыскиваемый полицией в связи со стрельбой в Льюистоне, штат Мэн
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне
26 октября, 08:32
 
Мэн (штат)Джо БайденРоссияСШАВ миреМассовая стрельба в штате Мэн
 
 
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