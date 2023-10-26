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Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн - РИА Новости, 26.10.2023
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн
Личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне, штат Мэн, удалось установить, он до сих пор находится на свободе, сообщила местная полиция РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:07
2023-10-26T06:07
2023-10-26T09:30
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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне, штат Мэн, удалось установить, он до сих пор находится на свободе, сообщила местная полиция в соцсетях."Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".По данным телеканала ABC News, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.Предполагаемый преступник открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена.Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.
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мэн (штат), джо байден, россия, сша, в мире, массовая стрельба в штате мэн
Мэн (штат), Джо Байден, Россия, США, В мире, Массовая стрельба в штате Мэн
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн
Полиция установила личность подозреваемого в массовой стрельбе в Льюстоне в США
ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Личность подозреваемого в массовой стрельбе в американском Льюистоне, штат Мэн, удалось установить, он до сих пор находится на свободе, сообщила местная полиция в соцсетях.
«
"Правоохранительные органы пытаются установить местонахождение Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что предполагаемый преступник по-прежнему "вооружен и опасен".
По данным телеканала ABC News
, 40-летний Роберт Кард служил в армии и работал инструктором по огнестрельному оружию. У него были проблемы с психическим здоровьем, этим летом он провел две недели в психиатрической лечебнице после того, как якобы пообещал устроить стрельбу в учреждении Национальной гвардии.
Предполагаемый преступник открыл стрельбу в трех различных местах Льюистона, включая торговый центр и бар.
Точное число убитых и пострадавших пока неизвестно. Американские СМИ сообщали о 22 погибших и 60 раненых, но комиссар департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сосчак подчеркивал, что пока не может назвать официальные цифры.
Как позже сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах, погибли от 15 до 20 человек, ранены — 50, но не все получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали при давке.
Полиция не квалифицирует произошедшее как теракт, к расследованию подключилось ФБР
. О случившемся проинформировали президента Джо Байдена
.
Школы и муниципальные учреждения в Льюистоне 26 октября будут закрыты.
Автомобиль причастного к стрельбе в Льюистоне нашли в Лисбоне